3 giu 2023 15:00

UN RAGAZZO ITALIANO È MORTO IN AUSTRALIA – JACOPO MARTINI AVEVA 23 ANNI ED ERA ORIGINARIO DI SARNONICO, IN PROVINCIA DI TRENTO: HA PERSO LA VITA DOPO UNO SCONTRO IN AUTO CON UN’ALTRA MACCHINA A UN INCROCIO NELLE VICINANZE DI PERTH – JACOPO ERA IN AUSTRALIA DA GENNAIO: ERA ARRIVATO PER LAVORARE NEL SETTORE AGRICOLO E AVREBBE PRESTO FATTO RITORNO IN TRENTINO…