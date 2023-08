UN RAGAZZO ITALIANO È MORTO A TENERIFE: LUCA BRIGNONE AVEVA 25 ANNI E SI TROVAVA IN VACANZA NELL’ISOLA SPAGNOLA CON LA FIDANZATA, ALESSIA – LUNEDÌ, I DUE SONO STATI TRAVOLTI DA UN’ONDA GIGANTE IN UNA CALETTA SULLA COSTA DI LAS GIGANTES: LEI È RIUSCITA A RIMANERE A GALLA, È STATA SOCCORSA E SI È RIPRESA. IL GIOVANE È STATO INGHIOTTITO DALL’ACQUA, E IL SUO CORPO È STATO RITROVATO SOLO MOLTE ORE PIÙ TARDI – LA RAGAZZA ACCUSA: “I SOCCORSI SONO ARRIVATI IN RITARDO, LUCA POTEVA SALVARSI”

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

E' morto mentre era in vacanza a Tenerife, travolto da un'onda anomala in spiaggia. Luca Brignone, 25 anni, di Madonna delle Grazie (Cuneo), era nell'isola spagnola, a Santiago del Teide, con la fidanzata Alessia. Entrambi lunedì 14 agosto sono stati travolti dalla terribile onda in una caletta sulla costa di Las Gigantes, ma solo la giovane è riuscita a rimanere a galla, mentre Luca è stato letteralmente inghiottito dall'acqua, scomparendo in mare.

Alessia è stata soccorsa e si è ripresa, mentre il corpo del giovane è stato ritrovato molte ore dopo, soltanto martedì 15 agosto. […] La fidanzata ritiene che il ritardo nell'arrivo dei soccorsi sia stato determinante e ha spiegato: "Nessuno faceva niente, Luca avrebbe potuto essere salvato".

[…] Alla "Stampa" e alla Rai regionale del Piemonte Alessia ha detto: "Quando è arrivata quell'onda enorme, mi sono girata e non trovavo più Luca. Ho iniziato a urlare il suo nome, non lo vedevo. Poi altri me l'hanno indicato, era stato trascinato verso l'oceano. Era in mezzo a due onde, in una specie di risucchio. Andava su e giù, scendeva e saliva. Sarei andata da lui, ma mi hanno sempre trattenuto a riva. E nessuno faceva niente".

[…] Differenti le ricostruzioni della dinamica riportate dai siti locali: non è chiaro se la coppia fosse sulla spiaggia e Luca sia stato trascinato in mare dall'onda, oppure se i due si trovassero in acqua e un'onda anomala abbia trasportato il giovane in una sorta di risacca, nella quale è rimasto intrappolato. […]

