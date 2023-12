IL RAGAZZO DELLA VIA "GLOCK" - L'INCREDIBILE ASCESA DI GASTON GLOCK, L'INVENTORE DELL'OMONIMA PISTOLA, MORTO IERI A 94 ANNI - L'INGEGNERE AUSTRIACO, CHE GESTIVA UNA FABBRICA DI RADIATORI PER AUTO A VIENNA, EBBE L'IDEA DELL'ARMA NEL 1980, DOPO AVER PARLATO CON DUE UFFICIALI DELL’ESERCITO AUSTRIACO SUL NUOVO CONTRATTO MILITARE PER UNA PISTOLA - NEL GIRO DI DUE ANNI LA SUA 9 MILLIMETRI, ECONOMICA DA PRODURRE, PRECISA E AFFIDABILE, DIVENNE LA PISTOLA DI SCELTA…

Estratto dell'articolo di Fabio Scuto per il Fatto Quotidiano

GASTON GLOCK

L’ingegnere austriaco che ha inventato la pistola squadrata Glock, diventata l’arma preferita dalle forze di sicurezza nazionali, dalle forze dell'ordine, dai criminali violenti e dagli appassionati di armi in America e in tutto il mondo, Gaston Glock, è morto ieri all’età di 94 anni.

La Glock è quasi ovunque: usata nei massacri e nelle sparatorie, resa glamour nei film di Hollywood, apparsa in serie tv, infilata nelle cinture di assassini e delinquenti, indossata da due terzi degli agenti di polizia americani e dalle forze di sicurezza di almeno 48 Paesi. Le sue lodi sono cantate dai rapper, la sua silhouette è affissa negli aeroporti ed è al centro dei dibattiti sul controllo delle armi.

PISTOLA GLOCK

[…] L’arma è stata utilizzata in film di successo come Terminator 3, Matrix Reloaded, la serie di John Wick. Prima che la sua pistola diventasse un fenomeno globale, Herr Glock gestiva una fabbrica di radiatori – era ingegnere – per automobili vicino a Vienna e, con sua moglie, aveva anche una piccola attività nel suo garage producendo cerniere per porte, aste per tende e coltelli. […] un giorno del 1980, sentì due ufficiali dell’esercito austriaco parlare di un eventuale nuovo contratto militare per una pistola. Parlò con gli agenti e poi con esperti di armi del ministero.

GASTON GLOCK

Progettò e brevettò quindi una pistola semiautomatica leggera da 9 millimetri, in parte realizzata in plastica resistente, che poteva sparare rapidamente 18 colpi ed essere ricaricata facilmente con una clip nell’impugnatura. […] Ma era economica da produrre, precisa e affidabile, anche se bagnata dalla pioggia, lasciata nella neveo caduta sul marciapiede.

Sebbene le sue parti fossero di plastica, la sua canna di metallo faceva comunque scattare gli allarmi di sicurezza degli aeroporti. Nel 1982, l’esercito austriaco ordinò 20.000 Glock 17, così chiamate perché era la sua diciassettesima invenzione. Superando gli ostacoli legali e beneficiando delle campagne promozionali, la Glock divenne un prodotto fenomenale, soprattutto negli Stai Uniti.

GASTON GLOCK

Arrivò a metà degli anni 80, quando il tasso di criminalità era alle stelle e gli agenti di polizia si sentivano senza armi. Vennero introdotti nuovi modelli e calibri con caricatori più grandi (la Glock 19 ora ha un caricatore esteso da 33 colpi). Due terzi delle forze di polizia americane, inclusa quella di New York City, adottarono la Glock, così come molte agenzie federali, statali e di contea.

PISTOLA GLOCK

Gaston Glock viveva in una tenuta in riva al lago a Velden in Austria, protetto da guardie, avvocati, finanzieri e domestici. Schivo, riservato, difficilmente si trovano notizie su di lui – come nel 1999, quando un socio in affari tentò di farlo uccidere (Glock allora settantenne riuscì a bloccare il suo aggressore) oppure nel 2011, quando a 82 anni divorziò dopo 49 anni dalla moglie e sposò una donna di 31 anni […] Nel 2017, Forbes ha stimato le vendite mondiali di Glock a oltre 500 milioni di dollari, con una quota di mercato del65% di pistole vendute negli Stati Uniti. Nel 2021, sempre Forbes ha valutato il patrimonio personale di Glockin 1,1 miliardi di dollari. […]