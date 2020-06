LA RAGGI MEJO DI ALEMANNO: CHIAMA L’ESERCITO! – IN POLE POSITION PER IL COMANDO GENERALE DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA C’È L’EX GENERALE DELL’ESERCITO PAOLO GEROMETTA, CHE È STATO COMANDANTE DEL REGGIMENTO “SAVOIA CAVALLERIA” E IMPEGNATO IN MISSIONI NATO IN LIBANO E KOSOVO – L’ATTUALE CAPO DEI VIGILI ANTONIO DI MAGGIO RIMARRÀ COME SUPER CONSULENTE

Emilio Orlando per www.leggo.it

paolo gerometta 1

Valzer di poltrone al comando generale della polizia locale di Roma Capitale. Dopo 37 anni di servizio nel corpo, il comandante Antonio Di Maggio, il 30 giugno andrà definitivamente il pensione.

Al suo posto è in pole position l’ex generale dell’esercito Paolo Gerometta a capo della gestione risorse umane della polizia municipale che rimarrà in servizio fino alla fine del mandato della sindaca Virginia Raggi.

Un ufficiale esperto nella gestione di situazioni emergenziali e di grande competenza nella gestione del personale e di incarichi operativi essendo stato impiegato in missioni Nato in Libano ed i Kosovo.

virginia raggi antonio di maggio 2

Come vice Gerometta avrà Stefano Napoli, attuale dirigente responsabile della sezione operativa del reparto di sicurezza pubblica emergenziale (SPE). A Di Maggio andrà probabilmente un incarico come consulente e responsabile di un pool di super esperti in un osservatorio per le mafie e la criminalità.

antonio di maggio

Il capo dei vigili infatti, in questi lunghi anni di servizio nel corpo si è contraddistinto per operazioni di polizia ed imponenti blitz anticrimine contro; i Casamonica al quale ha demolito le ville della collina del Quadraro che si era trasformata in un fortino dello spaccio di cocaina, il racket delle occupazioni abusive, ha messo a segno importanti arresti per narcotraffico ed associazioni per delinquere legate allo spaccio, pirati della strada assicurati alla giustizia in poche ore e la lotta all’abusivismo commerciale ed edilizio che in questi anni insieme alle baraccopoli hanno costituito un serio problema per la Capitale.

Nessuna pronuncia è arrivata ancora su un eventuale incarico al dirigente Renato Marra, ex maggiore della guardia di finanza esperto di polizia giudiziaria e tributaria, dal momento che sono venuti meno i motivi di “opportunità iniziali” i cui meriti sono stati sempre indiscutibilmente riconosciuti anche dallo stesso Campidoglio.

antonio di maggio 1 antonio di maggio 1 paolo gerometta IL GENERALE PAOLO GEROMETTA virginia raggi antonio di maggio paolo gerometta 3