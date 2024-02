LA RAI È S-TRAVOLTA! – VIALE MAZZINI È PRONTA A FARE CAUSA A JOHN TRAVOLTA PER LA PRESUNTA PUBBLICITÀ OCCULTA ALLE SCARPE U-POWER: “ABBIAMO GIÀ ATTIVATO LE PROCEDURE LEGALI PER RIVALERCI NEI CONFRONTI DELL’ATTORE. IL CONTRATTO PREVEDEVA ESPRESSAMENTE L’OBBLIGO DI DIVIETO DI INTRODURRE ELEMENTI PUBBLICITARI”. ALLORA PERCHÉ NON HANNO OSCURATO IL LOGO DELLE SCARPE? E PERCHÉ IL PATRON DELL’AZIENDA, FRANCO UZZENI, ERA IN PRIMA FILA AL TEATRO ARISTON DI SANREMO? CHE COSA AVEVA DA GUADAGNARE?

DAGOREPORT – COSA È SUCCESSO DAVVERO CON IL PASTICCIACCIO DELLE SCARPE DI JOHN TRAVOLTA? SE È VERO, COME DETTO DALLA RAI, CHE L’ATTORE DOVEVA ANDARE IN VIDEO CON IL MARCHIO “U-POWER” PECETTATO, PERCHÉ IL PATRON DELL'AZIENDA, FRANCO UZZENI, ERA IN PRIMA FILA AL TEATRO ARISTON DI SANREMO? CHE COSA AVEVA DA GUADAGNARE? – A MAGGIOR RAGIONE SE E' VERO CHE "U POWER", COME SOSTENGONO I RUMORS, HA PAGATO TRAVOLTA 1 MILIONE DI EURO PER AVERLO A SANREMO - L’AZIENDA DI SCARPE DA LAVORO È UNO DEI GRANDI INSERZIONISTI DI MEDIASET E PRINCIPALE SPONSOR DEL MONZA (DA' IL NOME ANCHE ALLO STADIO) – IL “DON’T WORRY, BE HAPPY”, IL VIDEO DEL BALLO SPARITO E LA LIBERATORIA…

LA RAI «PRONTA A FAR CAUSA A JOHN TRAVOLTA»

La Rai è pronta a far causa a John Travolta. La tv di Stato passa al contrattacco e «oltre a ribadire l’estraneità» alla presunta finalità promozionale dell’esibizione dell’attore, ha «già posto in essere ogni opportuna verifica per fare luce sulla vicenda» e «procederà nei confronti di tutti i soggetti in ordine ai quali dovessero emergere eventuali profili di responsabilità».

Lo spiega Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, sottolineando che il contratto di Travolta prevedeva il divieto di inserire «elementi aventi direttamente e/o indirettamente valenza pubblicitaria e/o promozionali, anche con riferimento al vestiario e/o accessori se non preventivamente autorizzato per iscritto».

Insomma la Rai ribadisce che non sapeva nulla e adombra di essere stata truffata, nonostante i dubbi sollevati dall’esibizione di John Travolta rimangano tanti, due su tutti: l’insistenza sull’inquadratura delle scarpe e la curiosa coincidenza delle parole pronunciate da Amadeus: «Don’t Worry, Be Happy», lo stesso claim dell’azienda di cui John Travolta è testimonial. Oltre al fatto che è davvero incredibile pensare che John Travolta abbia chiamato la Rai per partecipare al Festival. Sarà... Ciannamea tira dritto: «Abbiamo già attivato le opportune procedure legali per rivalerci nei confronti della società» titolare dei diritti di sfruttamento delle prestazioni di John Travolta, la Divina Luna Srl, «posto che il contratto prevedeva espressamente l’obbligo di divieto di introdurre elementi pubblicitari».

Prevista infatti, in caso di violazione, la possibilità per la Rai di «rifiutarsi di pagare il corrispettivo pattuito e di agire nei confronti della Divina Luna Srl per la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti. La cosa importante è accertare che la Rai non c’entra nulla». Quanto al mancato oscuramento del marchio delle scarpe di Travolta, «c’è stata una disattenzione, un errore», ammette. Certo un’incredibile catena di coincidenze... [...]

