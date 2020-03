RAMMOLLITO A CHI? – MIKE TYSON DÀ PROVA DI ESSERE ANCORA IN FORMA STREPITOSA PUBBLICANDO UN VIDEO IN CUI SIMULA UN COMBATTIMENTO CON IL SUO CAGNOLINO MARS: IL 53ENNE FA DEI PIEGAMENTI A UNA VELOCITÀ IMPRESSIONANTE E FA FINTA DI PARARE I COLPI DEL SUO AVVERSARIO A QUATTRO ZAMPE CHE È DIVENTATO UNA STAR DEL WEB – E TRA UN CAZZEGGIO E L’ALTRO L’EX CAMPIONE TROVA UN NUOVO MODO PER FARE SOLDI… - VIDEO

Mike Tyson ha dimostrato di non aver perso velocità e agilità dai suoi giorni sul ring durante un divertente gioco con il suo cane Mars.

L'ex campione del mondo dei pesi massimi è in quarantena con il suo cane a casa e si diverte a girare dei video che condivide sui social. Nell’ultimo il 53enne ha improvvisato un allenamento di boxe in cucina: l’avversario è il povero Mars, il suo cagnolino che, prima scappa spaventato, ma poi ritorna sul “ring” come un valente combattente, permettendo a Tyson di mettere in mostra la sua forma smagliante.

Dopo il loro breve incontro, Tyson ha caricato il video dello scambio sull’account Instagram di Mars che ha 6mila follower. «Ci sono andato piano con lui» ha scherzato sui social l’ex star del pugilato.

Mike Tyson si lancia nel business dei video messaggi personalizzati e lo fa a modo suo. L'ex campione del mondo dei pesi massimi, infatti, ha guadagnato ben 20mila dollari nelle prime sei ore in cui si è cimentato in questo nuovo affare.

Lo riporta il sito TMZ. Dopo la radio, i podcast, libro, piantagioni di marijuana e tour teatrali, 'Iron Mike' si è dunque buttato in un altro genere di mercato e ha firmato con il sito web 'Cameo', che offre un servizio di video messaggi personalizzati. In pratica la gente paga per ottenere un video individuale da una delle celebrità che hanno aderito al programma: tra queste si segnalano altri sportivi di alto livello, come il centro dei Lakers Dwight Howard o l'ex quarterback Brett Favre.

La tariffa che Mike Tyson chiede per un video, solitamente della durata di 15 secondi, è di 300 dollari. Cameo, in queste ultime settimane, ha registrato un impennata nella richiesta di messaggi del 30%, probabilmente dovuta all'emergenza coronavirus.

