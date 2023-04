IL RAMPOLLO DELLA MAFIA È TORNATO ALL’OVILE – SALVO RIINA, TERZOGENITO DEL BOSS DI COSA NOSTRA, TOTÒ, HA RIPORTATO LA SUA RESIDENZA NELLA CASA DELLA MADRE, NINETTA BAGARELLA, A CORLEONE – DOPO IL CARCERE, HA VISSUTO A VASTO DOVE AVEVA UN’ATTIVITÀ DI VENDITA DI FIORI. ORA, UFFICIALMENTE, FA LO SCRITTORE, E RACCONTA UNA STORIA DI FAMIGLIA FATTA DI SILENZI E OMISSIONI. MA L’EREDE CHE SA TUTTO SUI SEGRETI DEL PADRE MANTIENE, SOPRATTUTTO, LA BOCCA TAPPATA SU…

Estratto dell’articolo di Salvo Palazzolo per “la Repubblica”

salvo riina

[…] Salvo Riina, il terzogenito del capo dei capi di Cosa nostra, è tornato in paese. «Ma con lei non parlo — mette subito in chiaro — si è sempre comportato male con noi». Le domande arrivano lo stesso, ma lui non risponde e si infila dentro casa.

Salvo Riina continua a conservare molti segreti di famiglia: nel 2008 ha finito di scontare una condanna a 8 anni per associazione mafiosa, un’indagine della squadra mobile coordinata dal pm Maurizio de Lucia (oggi procuratore capo di Palermo) scoprì che il rampollo stava riorganizzando una cosca e intanto intratteneva tante relazioni con la cosiddetta “Palermo bene”.

toto' riina 2

Dopo il carcere, ha fatto un periodo di sorveglianza speciale, è stato anche in una casa di lavoro: nel 2017, quando morì il padre, la procura di Palermo scrisse che aveva ancora una «persistente pericolosità sociale». Due anni dopo, Riina junior è tornato del tutto libero, senza alcun obbligo. Ma è rimasto sempre lontano da Corleone. A Vasto, in Abruzzo, aveva anche avviato un’attività di vendita di fiori. Ora, invece, ha deciso di tornare a Corleone. E sembra che voglia restarci, perché ha chiesto all’ufficio anagrafe del Comune di spostare la residenza nell’abitazione della madre, Ninetta Bagarella. A Corleone vive anche la più piccola di casa, Lucia, con il marito.

salvo riina a porta a porta da bruno vespa 8

Cosa farà adesso Salvo Riina in Sicilia? Ufficialmente, come recita la sua pagina Facebook, fa lo scrittore. Il suo “Riina family life” è il racconto di una gran bella famiglia: «Quello che sono diventato lo devo ai miei genitori che non mi hanno fatto mancare nulla», scrive. Un libro pieno di silenzi e omissioni. Sul padre e pure sul fratello Giovanni, che sta scontando l’ergastolo per alcuni omicidi.

salvo riina a porta a porta da bruno vespa 6

[…] Ma è soprattutto uno il segreto che conosce il figlio di Riina. […] Chissà se adesso il ritorno di Salvo Riina a Corleone fa paura a qualcuno.

salvo riina a porta a porta da bruno vespa 5 toto' riina salvo riina