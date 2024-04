18 apr 2024 20:00

RAMPOLLO SOTT-ACETO – ANTONIO PONTI, L’EREDE DELLA DINASTIA DEI PRODUTTORI D’ACETO, ARRESTATO PER DROGA, HA PATTEGGIATO DUE ANNI E MEZZO ED È TORNATO IN LIBERTÀ – IL 52ENNE, DI PROFESSIONE DJ, ERA DA UN ANNO AI DOMICILIARI DOPO CHE IN CASA SUA ERANO STATI TROVATI KETAMINA, MDMA, HASHISH E MARIJUANA – IL 23 APRILE 2023 ERA STATO FERMATO PER UN CONTROLLO DALLA POLIZIA MENTRE ERA SULLA SUA DODGE CHALLENGER CON TARGA LITUANA...