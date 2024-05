RAPIMENTO? DUBITO: È UNA STORIA DI DEBITI! - DIETRO IL FINTO SEQUESTRO MESSO IN SCENA DA MILENA SANTIROCCO, 54ENNE DI CHIETI SCOMPARSA E POI RITROVATA DOPO QUALCHE GIORNO A CASTEL VOLTURNO, CI SAREBBERO DEI PROBLEMI ECONOMICI – LA DONNA AVEVA CONFIDATO IL SUO MALESSERE SOLO A UN ESORCISTA INDIANO, DA CUI ERA STATA DUE VOLTE PERCHÈ SPAVENTATA DA "BRUTTI OGGETTI" CHE AVEVA TROVATO DELLA SUA PALESTRA E CHE PENSAVA FOSSERO PARTE DI UN "MALEFICIO"...

Estratto dell’articolo di Alessandra Ziniti per “La Repubblica”

Milena che accenna le sue coreografie sugli scogli di Trabocco le Morge in un video su tik tok per pubblicizzare le sue lezioni di balli di gruppo con Joey e Rina.

Milena che indossa la sua giacca a vento rossa dopo il pranzo domenicale con i figli e si avvia allegra verso la sua consueta passeggiata sportiva alla lecceta di Torino di Sangro. Milena che manda foto rassicuranti di quei luoghi che amava tanto e le posta sul suo profilo whatsapp.

E Milena che, in quelle stesse ore, prende un chiodo e buca una ruota della sua auto, spegne (o forse butta via) il telefono, chiude il profilo Facebook e sparisce incamminandosi a piedi verso chissà dove sulla Statale 16 adriatica, fa l’autostop, dorme per strada, mangia quel che trova per sei giorni, arriva in qualche modo in Campania e (forse) prova a togliersi la vita immergendosi in uno stagno dell’oasi di Varicona e poi si presenta con gli abiti bagnati in un bar di Castel Volturno chiedendo aiuto e dicendo di essere stata rapita da due uomini incappucciati che volevano ucciderla. Per poi crollare il giorno dopo e ammettere: «Mi sono inventata tutto, volevo farla finita».

I due volti di Milena Santirocco, la 54enne insegnante di danza e fitness di Lanciano che per sei giorni ha lasciato con il fiato sospeso famiglia, amici, i tanti che hanno aiutato a cercarla, hanno ingannato tutti. Hanno ingannato i suoi figli Manuel e Dennis, la sorella Sonia, la madre, che pare non avessero idea di quei problemi economici che avrebbero indotto la donna a mettere in piedi questa pantomima, hanno ingannato l’avvocato Antonio Cozza, dell’associazione Penelope, da anni parte attivissima nelle ricerche degli scomparsi, che — dopo aver confermato che non si era trattato di un allontanamento volontario — ieri ha deciso di lasciare la difesa. […]

Le parole pronunciate dal questore di Chieti Aurelio Montaruli domenica pomeriggio: «I cittadini possono stare tranquilli, non ci sono rapitori in giro», erano state chiare. Il segreto investigativo che avvolge la vicenda (persino la casa di Milena era stata posta sotto sequestro sabato) lascerà ancora per qualche giorno in sospeso la verità sulla storia di questa donna che, evidentemente, è riuscita a dissimulare anche con i suoi cari la sua solitudine, i suoi problemi economici, il suo malessere.

Confidato, solo in parte, a padre Pius Chittilappilly. Da questo prete esorcista Milena si era presentata due volte insieme ad un uomo (un amico, un collega di lavoro, anche questo non si sa), spaventata da «brutti oggetti» che aveva trovato ai quattro angoli della sua palestra e che le avevano fatto pensare di essere oggetto di un maleficio.

Ma neanche il sacerdote doveva essersi particolarmente allarmato per la sua situazione. «Escludo che possa avere a che fare con la sua scomparsa». E chi lo sa, veramente, cosa ha indotto Milena Santirocco, una donna che familiari e amici descrivono come «forte, sportiva, coraggiosa, autonoma, indipendente, serena», a sparire, a lasciare nell’angoscia per sei giorni i figli, la sorella, la madre. […]

