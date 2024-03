22 mar 2024 15:07

PER UNA RAPINA COSÌ CI VUOLE POLSO – LA SQUADRA MOBILE DI NAPOLI HA ESEGUITO OTTO MANDATI DI ARRESTO EUROPEO PER DEI LADRI DI ROLEX: I COLPI VENIVANO MESSI A SEGNO ANCHE ALL’ESTERO IN NOTE CITTÀ TURISTICHE IN SPAGNA, FRANCIA, AUSTRIA, GERMANIA E SVIZZERA E I PROPRIETARI DEGLI OROLOGI DI LUSSO VENIVANO INDIVIDUATI IN RISTORANTI E ALBERGHI DI LUSSO – IN TRENTACINQUE SONO FINITI IN MANETTE E…