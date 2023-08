1 ago 2023 16:39

RAPINATA UNA GIOIELLERIA PIAGET DI PARIGI: PORTATO VIA UN BOTTINO STIMATO TRA I 10 E I 15 MILIONI DI EURO - IL NEGOZIO E’ NEL CUORE DELLA CAPITALE FRANCESE, NELLA ZONA INTORNO A PLACE VENDOME E RUE DE LA PAIX, PIENA DI GIOIELLERIE E NEGOZI DI LUSSO OLTRE CHE DEL CELEBERRIMO HOTEL RITZ - IL 29 APRILE SCORSO, SEMPRE NELLA STESSA ZONA, ERA STATA RAPINATA UNA BOUTIQUE DI BULGARI, MENTRE IL 21 LUGLIO C’E’ LA VIOLENTA RAPINA IN CASA DI GIANLUIGI DONNARUMMA IN AVENUE MONTAIGNE…