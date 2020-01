RAPINATA E SPINTA A TERRA: E’ IN GRAVI CONDIZIONI MARIA CONCETTA TOPA, LA 61ENNE CONSULENTE DEL MINISTRO ALFONSO BONAFEDE - LA DONNA E’ STATA COLPITA DA UN ICTUS SUBITO DOPO UNO SCIPPO AL CASILINO - DOPO UN DELICATO INTERVENTO NEUROCHIRURGICO, E’ STATA RICOVERATA IN TERAPIA INTENSIVA E ORA È IN COMA FARMACOLOGICO…

Stefano Vladovich per “il Giornale”

MARIA CONCETTA TOPA

Si avvicina con una scusa, la getta in terra e le strappa la borsetta. È in gravi condizioni la professoressa Maria Concetta Topa, 61 anni, colta da ictus dopo aver subito uno scippo nel quartiere Casilino. La donna, dal luglio 2018 in forza al ministero della Giustizia come consulente del ministro Alfonso Bonafede, era in via dei Giardinetti angolo via degli Orafi. È lei stessa a raccontare cosa è accaduto prima di accusare il malore. La penalista, infatti, dopo esser stata rapinata, chiede aiuto al personale della vicina scuola elementare Martin Luther King. Un' operatrice scolastica la fa sedere, una maestra le porta un bicchier d' acqua.

«Mi si è avvicinato un uomo - spiega la poveretta prima di perdere i sensi -, mi dice che mi sono cadute le chiavi. Il tempo di abbassare lo sguardo che quello mi strattona e mi prende la borsa». Non fa in tempo a dire altro, improvvisamente sviene. Immediato l'intervento di un' ambulanza. Trasportata in codice rosso al policlinico di Tor Vergata la sessantenne, al termine di un delicato intervento neurochirurgico, viene ricoverata in terapia intensiva.

alfonso bonafede 2

«La paziente ora è in coma farmacologico» chiosano i sanitari. Mentre i poliziotti del Casilino Nuovo danno la caccia al malvivente, solo nei prossimi giorni i medici potranno valutare i danni subiti dalla docente. Sarda di origine, studi giuridici all' Università di Sassari dove insegna, da tempo la donna era residente a Roma.

Questo è solo l' ennesimo episodio di criminalità per la capitale. La scorsa settimana era toccato a una 92enne, scippata in via Saturnia, quartiere San Giovanni, e trascinata a terra per decine di metri. In tutti e due i casi gli investigatori hanno acquisito i video delle telecamere piazzate in strada.