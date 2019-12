23 dic 2019 18:27

IL RAPITORE HA FUGA BREVE - È STATA RITROVATA IN DANIMARCA LA BIMBA DI 11 ANNI RAPITA LO SCORSO 20 DICEMBRE A MILANO DAL PADRE, UN SIRIANO CHE TRE ANNI FA L’AVEVA GIÀ PORTATA IN SIRIA – LA RAGAZZINA HA CHIAMATO LA MADRE IN PIENA NOTTE E LE HA INVIATO LA POSIZIONE CONSENTENDO ALLA POLIZIA DI LOCALIZZARLA: PARE CHE LA TELEFONATA SIA STATA FATTA DAVANTI ALL’UOMO CHE, SENTENDOSI ACCERCHIATO, HA TENTATO DI…