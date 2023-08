10 ago 2023 09:39

LA RAPPER E INFLUENCER LIL TAY È MORTE IMPROVVISAMENTE A SOLI 14 ANNI. A DARE NOTIZIA È LA FAMIGLIA IN UNA NOTA IN CUI SI ANNUNCIA ANCHE LA MORTE DEL FRATELLO DI LIL TAY, IL CUI VERO NOME È CLAIRE HOPPE. LE CAUSE DEL DECESSO NON SONO STATE RESE NOTE - LIL TAY È DIVENUTA UNA STAR ONLINE NEL 2018 A SOLI 9 ANNI CON VIDEO CHE LA RITRAEVANO NEI PANNI DA RAPPER E MENTRE SFOGGIAVA UNO STILE DI VITA SONTUOSO. POI ERA SPARITA DAI SOCIAL IN SEGUITO A UNA BATTAGLIA LEGALE PER LA CUSTODIA FRA I SUOI GENITORI…