IL RAPPER “VACIO” TIRA FUORI IL PISTOLONE E PUTIN LO MANDA AL FRONTE – IL CANTANTE CHE SI ERA PRESENTATO NUDO, CON L’AUGELLO COPERTO SOLO DA UN CALZINO, ALLA FESTA A TEMA NUDISTA ORGANIZZATA A MOSCA DALLA GIORNALISTA NASTYA IVLEEVA, È STATO SPEDITO IN UCRAINA DA PUTIN – “VACIO”, AL SECOLO NIKOLAI VASILIEV, ERA FINITO IN MANETTE ALTRE VOLTE PER “AVER PROPAGANDATO VALORI NON TRADIZIONALI” - AL PARTY ERA PRESENTE ANCHE IL CANTANTE PREFERITO DA PUTIN, KIRKOROV "RE DEL POP RUSSO" - LA CAUSA INTENTATA CONTRO L'ORGANIZZATRICE

Estratto dell’articolo di Michela A. G. Iaccarino per il "Fatto Quotidiano"

Tre calzini: due ai piedi, uno sul pene. Era tutto ciò che aveva addosso Nikolai Vasiliev, rapper russo noto a milioni di fan come “Vacio” alla festa “Almost nacked”, organizzata a Mosca il 21 dicembre scorso dalla stelletta tv Nastya Ivleeva. Per aver propagandato “valori non tradizionali”, Vacio è stato arrestato due volte, ma è la terza tappa che lo attende a essere la peggiore: oggi si presenterà al distretto militare dove è stato richiamato per essere spedito in trincea in Ucraina. Sono le conseguenze nefaste della “festa nuda” che ha indignato la Russia.

Il prezzo d’entrata all’evento (in un Paese dove si muore al fronte e l’inflazione non permette di comprare nemmeno le uova) era di un milione di rubli, oltre 10 mila dollari, per presentatori, cantanti, attori che hanno capito solo il mattino dopo che il prezzo da pagare, nelle settimane successive, sarebbe stato infinitamente più alto.

Mentre si fotografavano tra champagne, perizoma e capezzoli, finivano virali nel tritacarne dei social dove i conservatori li hanno accusati di “propaganda Lgbt” e uso di droga. Uno dopo l’altro hanno consegnato al pubblico richieste di perdono tutti i vip finiti nella bufera di cui ha parlato perfino la portavoce del ministero degli Esteri Zakharova e il portavoce di Putin, Peskov […]

Kirkorov, zar del pop russo, milionario tutto silicone e botulino, ha giurato di non essere un traditore del popolo, ma è stato oscurato. La festa quasi nuda ha fatto perdere milioni di rubli alla Ivleeva: banche e compagnie telefoniche hanno rescisso i contratti. […]

Esstratto dell'articolo di Nadia Ferrigo per "La Stampa"

Tra gli ospiti del party a tema “almost naked”, da tradurre con “quasi nudi” c’era anche il cantante preferito del presidente Vladimir Putin, il re del pop russo Philipp Kirkorov. Come tutti gli altri vip beccati alla festa organizzata dalla presentatrice televisiva e influencer Anastasia Ivleeva, Kirkorov ha tentato di scusarsi per il suo errore e così proteggere per la sua carriera in Russia, «l'unico Paese in cui esisto come artista e cittadino».

Lei per rimediare ha aggiunto che darà tutto l’incasso della serata in beneficenza, ma probabilmente non basterà: in un altro tribunale russo più di venti persone hanno intentato una causa collettiva da un miliardo di rubli per «danni morali». Se dovessero vincere, i soldi andranno ai combattenti russi in Ucraina. Oltre alla multa, la presentatrice Ivleeva è stata cancellata dalla campagna pubblicitaria dell'azienda di telefonia mobile MTS e la sua azienda è sottoposta a un controllo fiscale straordinario da parte delle autorità russe.

Dopo la festa, tenutasi il 20 dicembre al nightclub Mutabor, è circolato sui social un video dove famose celebrità russe festeggiano vestite, meglio svestite, con biancheria intima e lingerie. [...] Peggio è andata al rapper Nikolai Vasiliev, in arte Vacio, che si è mostrato sui social con addosso solo le scarpe e un calzino strategicamente posizionato: quindici giorni di carcere e multa da 200 rubli.

Anche l'ex cantante dell'Eurovision Dima Bilan e la presentatrice televisiva Ksenia Sobchak si sono scusati. E il Cremlino? Almeno formalmente ha preso le distanze dalle proteste e dai provvedimenti presi per tenere a bada la voglia dei vip russi di festeggiare in tempo di guerra. [...]

