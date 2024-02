29 feb 2024 09:12

IL RAPPER MORAD DICEVA AI POLIZIOTTI: "PER VOI FINISCE MALE", MA ALLA FINE È FINITA PEGGIO PER LUI – IL 27ENNE DI ORIGINI MAROCCHINE HA PATTEGGIATO DUE ANNI PER AVER ISTIGATO I SUOI FAN CONTRO GLI AGENTI – L’EPISODIO RISALE AL 2021 QUANDO, NELLA PERIFERIA DI BARCELLONA, IL CANTANTE HA BLOCCATO UNA STRADA PER REGISTRARE UN VIDEO – QUANDO LA POLIZIA E’ INTERVENUTA LUI HA INCITATO ALLA RIVOLTA E HA LANCIATO ALCUNI SASSI CONTRO LE AUTO DEGLI AGENTI…