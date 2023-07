I RAPPORTI SESSUALI NON CONSENSUALI VERRANNO CONSIDERATI COME STUPRO - È UNA DELLE PRINCIPALI MISURE CONTENUTE NELLA POSIZIONE NEGOZIALE DEL PARLAMENTO EUROPEO APPROVATA IN PLENARIA IN VISTA DEI NEGOZIATI CON IL CONSIGLIO DELL'UE IL PARLAMENTO CHIEDE CHE IL CONSENSO VENGA VALUTATO CASO PER CASO E CHE L'ELENCO DELLE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI INCLUDA LE SITUAZIONI PARTICOLARI DELLA VITTIMA COME GRAVIDANZA, DISAGIO PSICOLOGICO, L'ESSERE VITTIMA DI TRATTA O IN STRUTTURE PER RICHIEDENTI ASILO.

stupro 4

(ANSA) - STRASBURGO, 12 LUG - I rapporti sessuali non consensuali verranno considerati come stupro. È una delle principali misure contenute nella posizione negoziale del Parlamento europeo approvata in plenaria senza votazione, in vista dell'avvio domani dei negoziati con il Consiglio dell'Ue. In particolare, il Pe chiede che il consenso venga valutato caso per caso e che l'elenco delle circostanze aggravanti includa le situazioni particolari della vittima come gravidanza, disagio psicologico, l'essere vittima di tratta o in strutture per richiedenti asilo.

stupro 2

ll mandato, elaborato dalle commissioni per le libertà civili e per i diritti delle donne, include una definizione di stupro basata sul consenso, norme più severe sulla violenza informatica e un migliore sostegno alle vittime. Nel testo viene chiesto di inserire un numero maggiore di circostanze aggravanti, come i reati che hanno provocato la morte o il suicidio delle vittime, quelli contro una figura pubblica e quelli basati sull'intenzione di preservare o ripristinare "l'onore".

stupro 1

Il mandato include anche norme più severe sulla violenza informatica. Gli eurodeputati chiedono inoltre una definizione ampliata di "materiale intimo" che non può essere condiviso senza consenso, per includere immagini di nudo o video non di natura sessuale e prevenire il fenomeno del 'revenge porn' che dovrebbe essere classificato come molestia informatica. Infine, il sostegno alle vittime. Il Parlamento europeo chiede infine che i Paesi membri garantiscano assistenza legale gratuita alle vittime, in una lingua a loro comprensibile, e raccolgano le prove il più rapidamente possibile grazie a un supporto specializzato.