9 lug 2023 16:20

RASARSI L'AIUOLA NON CONVIENE – UNA MODELLA DI 25 ANNI DI ONLYFANS HA RACCONTATO COME IL SUO CONTO IN BANCA SIA LIEVITATO DOPO CHE HA DECISO DI NON RADERSI PIÙ - LA RAGAZZA HA ACCETTATO 7MILA DOLLARI DA UN FAN CHE LE HA CHIESTO DI FAR CRESCERE IL SUO CESPUGLIO E DA ALLORA NON TOCCA PIÙ UN RASOIO: “C’È UN MERCATO NELL’INDUSTRIA DEL PORNO PER RAGAZZE PELOSE. E IO MI SONO ACCORTA CHE MAN MANO CHE I MIEI PELI CRESCEVANO, CRESCEVA ANCHE IL MIO CONTO IN BANCA…”