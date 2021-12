MA COME, BELEN NON ERA SOLO "DUE TETTE E UN CULO"? - MICHELE MORRONE BECCATO MANO NELLA MANO CON BELEN RODRIGUEZ DURANTE UNA CENA AL RISTORANTE “EL PORTEÑO PROHIBIDO” A MILANO - EPPURE NON MOLTO TEMPO FA L'ATTORE PROTAGONISTA DI “365 GIORNI” AVEVA DETTO: "FIDANZARMI CON BELEN? IL MIO PROTOTIPO DI DONNA È UN PO’ PIÙ ALTOLOCATA DI DUE TETTE E UN CULO. PERÒ CHI LO SA…" (E A LEI VA BENE STARE CON UN GALANTUOMO CHE LA DEFINIVA COSÌ?) - VIDEO