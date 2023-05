27 mag 2023 08:30

A RAVENNA LE AUTO ELETTRICHE E IBRIDE SOMMERSE DALL’ALLUVIONE DOVRANNO RIMANERE SPENTE PER 15 GIORNI – LA “QUARANTENA” PER I VEICOLI SENZA CARBURANTE È STATA DISPOSTA DAL COMUNE PER EVITARE CHE LE BATTERIE, ANCORA BAGNATE, POSSANO ANDARE IN CORTOCIRCUITO – LE AUTO DEVONO ESSERE TENUTE A DISTANZA DI ALMENO 5 METRI DALLE ALTRE VETTURE E...