6 apr 2023 18:19

RAZZI AMARI – DAL LIBANO SONO PARTITI 34 MISSILI DIRETTI IN ISRAELE (25 DEI QUALI SAREBBERO STATI INTERCETTATI). COME RISPOSTA, L'ESERCITO DI TEL AVIV HA BOMBARDATO “FAZIONI PALESTINESI LEGATE A HAMAS” IN TERRITORIO LIBANESE – IL BOTTA E RISPOSTA MILITARE AVVIENE MENTRE A GERUSALEMME LA TENSIONE È ALTISSIMA, DOPO GLI SCONTRI ALLA MOSCHEA DI AL AQSA. HEZBOLLAH AVEVA ESPRESSO SOLIDARIETÀ NEI CONFRONTI DELLE ORGANIZZAZIONI ARMATE PALESTINESI…