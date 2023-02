RAZZI AMARI – GLI UCRAINI ANNUNCIANO CHE NEL PACCHETTO DI AIUTI MILITARI DA 2 MILIARDI IN ARRIVO DAGLI STATI UNITI CI SARANNO PER LA PRIMA VOLTA ANCHE MISSILI A LUNGO RAGGIO, E I RUSSI SUBITO SI INCAZZANO: “NON CAMBIERANNO GLI EVENTI SUL CAMPO, MA AGGRAVERANNO L’ESCALATION” – DA MOSCA ANNUNCIANO UNA TAGLIA PER CHI DISTRUGGERÀ I CARRI ARMATI AMERICANI ABRAMS – CROSETTO AL “FINANCIAL TIMES”: “NEL PROSSIMO PACCHETTO CI SARANNO ARMI DI DIFESA AEREA”

1. UCRAINA: MEDIA, USA PREPARANO INVIO MISSILI A LUNGO RAGGIO

(ANSA) - Gli Stati Uniti stanno preparando più di 2 miliardi di dollari di aiuti militari per l'Ucraina che dovrebbero includere per la prima volta razzi a lungo raggio, oltre ad altre munizioni e armi: lo riportano alcuni media citando la Reuters.

Gli aiuti militari, secondo due dirigenti americani, dovrebbero essere annunciati già questa settimana. Si prevede inoltre che includano attrezzature di supporto per i sistemi di difesa aerea Patriot, munizioni di precisione guidate a distanza e armi anticarro Javelin

2. CREMLINO, MISSILI LUNGO RAGGIO USA AGGRAVERANNO ESCALATION

(ANSA) - Le nuove forniture americane all'Ucraina, compresi eventuali missili a lungo raggio, "non cambieranno gli eventi" sul terreno ma contribuiranno solo ad aggravare l'escalation Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Ria Novosti.

3. CREMLINO FAVOREVOLE A TAGLIA SU CARRI ARMATI ABRAMS

(ANSA) - Il Cremlino accoglie con favore le proposte avanzate nei giorni scorsi da un'azienda privata, un attore e e alcuni governatori di regioni di pagare una ricompensa ai militari per ogni carro armato americano Abrams che verrà distrutto in Ucraina. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov. "I carri armati occidentali bruceranno, e grazie alle ricompense dal mondo imprenditoriale e dalle regioni crescerà il numero degli entusiasti" pronti a distruggerli, ha affermato il portavoce, citato dall'agenzia Ria Novosti.

4. UCRAINA: CROSETTO, IN PROSSIMO PACCHETTO ARMI DIFESA AEREA

(ANSA) - Un prossimo pacchetto di aiuti militari italiani all'Ucraina, ora in fase di preparazione da parte del governo, "probabilmente" includerà "armi di difesa contro gli attacchi missilistici russi": lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, senza fornire dettagli, durante un'intervista al Financial Times (FT).

Lunedì scorso la Francia ha annunciato la conclusione dell'accordo con l'Italia per la fabbricazione di altri 700 missili antiaerei Aster di media portata per il sistema di difesa aerea Samp-T. Ieri, ricorda l'FT, parlando a Parigi il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha detto di aver accolto con favore "i progressi sul sistema Samp-T". Kyiv ha chiesto all'Italia e alla Francia di fornirle il sistema Samp-T per proteggere le infrastrutture critiche e le città dagli attacchi missilistici russi.

"L'Italia risponderà alle richieste dell'Ucraina nei limiti delle sue possibilità e dei mezzi di cui dispone", ha affermato Crosetto. "Daremo tutto quello che possiamo dare senza mettere a rischio la difesa italiana. L'Ucraina e i nostri alleati ne saranno felici", ha aggiunto. "Se smettessimo di aiutare l'Ucraina, probabilmente - tra non so quanto tempo - la Russia conquisterebbe tutta l'Ucraina", ha commentato il ministro.

"Avremmo i carri armati russi al confine con i Paesi europei", ha aggiunto sottolineando che lui e Fratelli d'Italia vedono al momento poco spazio per i colloqui di pace, data la continua aggressione della Russia. "Invece di cercare... la pace, la Russia ha aumentato le sue truppe e i suoi carri armati", ha detto. Il ministro si è inoltre detto solidale con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, la cui esitazione nel trasferire all'Ucraina i carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca è stata fonte di frustrazione e di angoscia all'interno dell'Ucraina e tra i suoi alleati, scrive l'FT.

"È giusto che la Germania abbia avuto il tempo di decidere", ha affermato detto: "Ogni Paese deve avere il tempo necessario per un processo democratico... per prendere decisioni". Tuttavia, nonostante l'Occidente abbia intensificato la fornitura di armi all'Ucraina, Crosetto ha espresso pessimismo sulle prospettive di Kiev di riconquistare tutto il territorio catturato, data la volontà del presidente Vladimir Putin di assorbire ingenti perdite per mantenere i territori occupati.

"Penso che Putin sarebbe disposto a sacrificare tutti i suoi giovani uomini pur di non ritirarsi più di quanto si sia già ritirato finora", ha detto Crosetto aggiungendo che il mancato sostegno dell'Occidente alle Forze Armate ucraine sarebbe un pericoloso segnale del fatto che i Paesi occidentali non sono più in grado di "garantire il rispetto delle regole internazionali" e che le nazioni canaglia e altri cattivi attori sarebbero in grado di farsi strada. "È già successo in Afghanistan", ha concluso il ministro: "Se dovesse accadere nel cuore dell'Europa, sarebbe la fine dell'Occidente".

