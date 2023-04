IL RAZZO "STARSHIP", ESPLOSO IN VOLO DURANTE IL LANCIO DI PROVA DALLA BASE SPAZIALE DI BOCA CHICA, IN TEXAS, SAREBBE STATO FATTO SALTARE IN ARIA PER MOTIVI DI SICUREZZA - LA NAVICELLA SPAZIALE DI ELON MUSK ERA DECOLLATA SENZA PROBLEMI, MA LA MANCATA SEPARAZIONE DAL LANCIATORE LA RENDEVA INSTABILE - NONOSTANTE IL BOTTO, NELLA SALA DI CONTROLLO HANNO DEFINITO IL LANCIO UN SUCCESSO, VISTO CHE…

The biggest and most powerful rocket ever built, Space X's Starship, launches in Texas before a "rapid unscheduled disassembly" during ascenthttps://t.co/hRvf4jIThd pic.twitter.com/XJ8YCayRF2 — BBC News (World) (@BBCWorld) April 20, 2023

Estratto da https://www.tgcom24.mediaset.it

lancio di prova di starship con super heavy spacex.

Dopo il test fallito del 18 aprile, Starship è riuscita a decollare da Boca Chica, la base della SpaceX in Texas, ma è esplosa subito dopo. Il razzo è stato fatto esplodere in volo per motivi di sicurezza perché la mancata separazione dal primo stadio del lanciatore lo rendeva instabile. Subito dopo il lancio, la navetta ha cominciato a ruotare in modo disordinato e i tecnici hanno deciso di distruggere la nave perché il rientro a Terra sarebbe avvenuto in modo incontrollato. […]

esplosione starship spacex

Nel test di volo della potente nave spaziale che punta ad aprire una nuova era nei voli spaziali, i 33 motori sono riusciti a far decollare il vettore senza distruggere la piattaforma. I problemi sono emersi nel momento in cui il potente booster doveva separarsi dallo stadio superiore. La Starship si è rovesciata, poi è esplosa, dopo che i tecnici hanno provato quello che hanno definito "uno smontaggio rapido non programmato". Nella sala di controllo, comunque, ci sono stati applausi: già il fatto che il vettore si sia staccato dalla piattaforma di lancio di Starbase, nel Texas, è considerato un progresso.

[…]

pubblico assiste al lancio di starship a boca chica

Il prossimo test potrebbe avvenire "tra pochi mesi". Lo scrive in un tweet Elon Musk, congratulandosi con tecnici e ingegneri della SpaceX che hanno costruito la nave destinata a Marte e il più grande razzo che abbia mai volato, lo Space Heavy. "Congratulazioni alla squadra di SpaceX per l'emozionante lancio di prova di Starship. Ho imparato molto per il prossimo lancio di prova tra pochi mesi".

