RE CARLO E L'OPERAZIONE SIMPATIA – DOPO AVER SCOPERTO CHE IL SUO INDICE DI GRADIMENTO HA AVUTO UN’IMPENNATA DA QUANDO HA RIVELATO DI AVERE IL CANCRO, IL SOVRANO HA INVITATO A CORTE TONY HUDGELL, BIMBO DI 9 ANNI CON ENTRAMBE LE GAMBE AMPUTATE – IERI IL PICCOLO NON ERA RIUSCITO AD ARRIVARE IN TEMPO AL GARDEN PARTY A BUCKINGHAM PALACE DOPO ESSERE RIMASTO BLOCCATO NEL TRAFFICO CON LA FAMIGLIA. IL RE HA RILANCIATO L’INVITO E…

re carlo 2

(ANSA) - Operazione simpatia per la Royal Family britannica, alla ricerca di nuova linfa dopo le grane del recente passato, le ombre dei dissidi interni alla dinastia e gli effetti sulla visibilità dei suoi membri della doppia diagnosi di cancro annunciata negli ultimi mesi al 75enne re Carlo III e poi alla 42enne principessa di Galles, Kate, consorte dell'erede al trono William.

tony hudgell 4

La corte ha annunciato oggi pubblicamente un invito personale a palazzo a un bambino inglese di 9 anni, Tony Hudgell, amputato di entrambe le gambe, dopo che il piccolo aveva mancato ieri l'appuntamento di uno dei tradizionali 'garden party' ospitati dal sovrano in persona nei giardini di Buckingham Palace - a beneficio di sudditi provvisti di regolare invito - col ritorno della bella stagione. Tony e la sua famiglia, in viaggio fra il Kent e Londra, erano rimasti ieri imbottigliati nel traffico, come raccontato da alcuni media locali.

re carlo 1

Un intoppo a cui la casa reale si è dichiarata subito pronta a rimediare, attraverso un messaggio sul proprio profilo ufficiale X: "Ci dispiace Tony! - vi si legge - Attendiamo con impazienza di vederti comunque. Ti va di riprovarci un altro giorno? Ci pensiamo noi". Promessa accolta con sorpresa ed emozione sia dal bambino, sia dalla sua mamma adottiva, Paula, "grati" per questa seconda chance. Testimoni oculari hanno intanto raccontato d'aver visto re Carlo in buona forma al garden party di ieri, il primo dopo il recente via libera dei medici a una graduale ripresa della sue attività pubbliche esterne, malgrado le terapie a cui continua a sottoporsi: capace di stringere mani e parlare o scambiare sorrisi con qualche centinaio di ospiti per circa un'ora.

tony hudgell 2

Nel quadro di un appuntamento in cui è stato affiancato dalla regina Camilla e da altri reali "attivi" di casa Windsor come la principessa Anna, sua sorella, ma che gli ha precluso un nuovo incontro col figlio secondogenito, il principe ribelle Harry: protagonista di un fugace ritorno a Londra dall'autoesilio americano e di una cerimonia per il decennale degli Invictus Games, a meno di 4 chilometri di distanza, nella cattedrale di San Paolo.

tony hudgell 1 tony hudgell 3 re carlo e camilla visitano un centro oncologico 3 re carlo e camilla visitano un centro oncologico 2 tony hudgell 3