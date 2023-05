SU RE CARLO ALEGGIA IL FANTASMA DI DIANA - SE CAMILLA È STATA PER ANNI IL TERZO INCOMODO NEL MATRIMONIO DI CARLO E DIANA, OGGI È IL FANTASMA DI "LADY D" AD ALEGGIARE SULLE TESTE CORONATE: L’INCORONAZIONE A WESTMINSTER DOVE NEL 1997 CI FURONO I FUNERALI DELLA "PRINCIPESSA DEL POPOLO" - IL TEMPO HA AIUTATO CAMILLA A NON FARSI ODIARE DAI SUDDITI, MA NESSUNO DIMENTICA CHE HA FATTO DEFLAGRARE LA COPPIA REALE - A GETTARE BENZINA SUL FUOCO CI HA PENSATO HARRY CHE L’HA BOLLATA COME PERICOLOSA E…

[…] Carlo diventerà re, ufficialmente. E accanto a lui ci sarà Camilla, l'amore della sua vita, su questo almeno ci sono pochi dubbi. L'amore ha trionfato, ma sulla sua strada ha travolto colei che oggi avrebbe dovuto essere qui, Diana, indimenticata principessa del popolo. Impossibile non immaginarla oggi, a 61 anni, con quel suo sguardo che faceva impazzire il mondo, la testa che si abbassava timida e gli occhi che tornavano a sorridere alla folla. Tanto diversa da Camilla che incede senza incertezze e sorride guardando fisso negli occhi l'interlocutore.

[…] Certo non aiuta a consegnarla all'oblio il fatto che proprio nell'Abbazia di Westminster siano stati i suoi funerali. Una prova dura soprattutto per Harry il "figliol non prodigo" che nell'autobiografia ne ha difeso la memoria, ricordando la sua vita infelice. E nello stesso tempo definendo Camilla pericolosa, come la matrigna cattiva delle favole. Impossibile per lui pensare a come sarebbe oggi la sua vita e la sua posizione nella famiglia reale se ci fosse stata ancora mamma a difenderlo. Non avrebbe permesso che venisse trattato come un estraneo, estromesso da qualsiasi ruolo ufficiale nella cerimonia. Non avrebbe consentito lo sfratto dal Frogmore Cottage, a Windsor, dove ieri Harry è stato per l'ultima volta prima di riconsegnare la chiavi. Il figlio sarebbe stato lì, accanto a lei, orgoglioso di vederla diventare regina. Carlo e Camilla hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua infelicità, e in tanti non dimenticano al motto di "Camilla non sarai la nostra regina".

[…] non importa se, comunque, oggi l'amore ha trionfato, dando ragione a una storia che sembrava impossibile, iniziata quando Carlo e Camilla erano ragazzi e che ha attraversato il millennio. Un esempio di devozione, dedizione, complicità esemplare se non fosse che sulla loro strada c'era una ragazza di 19 anni, Diana, piena di insicurezze, di sogni e di amore per quell'uomo che non è mai stato suo. Carlo viveva, invece che con lei e i bambini, nella residenza di Highgrove, distante solo 16 chilometri da dove abitava Camilla, a Bolehyde. Lo scandalo sulla loro relazione deflagra nel 1993, quando una conversazione "hot" tra i due amanti viene pubblicata dal Mirror.

Poi Diana due anni dopo decise di confermare in una intervista alla Bbc: «Il nostro era un matrimonio affollato, eravamo in tre». Ma per Camilla la strada fino a qui non è stata facile, perché c'era sempre Diana a sbarrarle la strada verso il cuore del popolo. Quando nel 2005 è riuscita a sposare Carlo, nella cappella di St. George a Windsor la sua popolarità era bassissima, e neanche un royal wedding che celebrava un vero amore, capace di abbattere la ragione di Stato, riuscì a renderla più simpatica.

Camilla rimaneva "l'amante", la "rovina famiglie". Così fu Carlo a prendere in mano la situazione per far si che la narrazione cambiasse. Ed è stato Harry, nel suo libro "Spare", a rivelare dell'accordo che Carlo avrebbe fatto con il gruppo editoriale di Rupert Murdoch per riabilitare l'immagine della moglie. Harry ricorda anche come sia lui che il fratello William fossero contrari alle nozze del padre, ma si siano dovuti arrendere ad accettare Camilla in famiglia: «Abbiamo riconosciuto che finalmente nostro padre sarebbe stato con la donna che aveva sempre amato».

Ma la vera consacrazione per l'ex signora Parker Bowles è arrivata dalla regina Elisabetta che nel 70° anniversario del suo regno, a febbraio 2022, fece il suo endorsement, rivelando il desiderio che Camilla adottasse il titolo di regina consorte. Poi Carlo, ha tolto anche quel piccolo suffisso, per rendere la sua Camilla una vera regina. Oggi sulla sua testa avrà la Queen Mary Crown, con 2200 diamanti, progettata dal gioielliere reale Garrard per l'incoronazione del re Giorgio V e della regina Mary, nel giugno 1911. Dio salvi la regina.

