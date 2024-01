Estratto dell'articolo di Luigi Ippolito per www.corriere.it

il principe andrea il principe carlo e la regina elisabetta

È una macchina del fango che non conosce sosta: e che è diventata il più grosso problema per re Carlo. Perché non passa giorno che suo fratello, il principe Andrea, non finisca in prima pagina a causa di luride rivelazioni sulla sua amicizia col magnate pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019 a New York per un presunto suicidio. «Nuova umiliazione per Andrea», spara stamattina il Mirror, «Andrea e lo choc dei sex tapes», i video sessuali, grida il Sun.

il principe carlo e andrea

È uno scandalo che va avanti da anni e che il principe Andrea sperava di essersi messo alle spalle dopo aver versato 15 milioni nel 2022 alla sua accusatrice, quella Virginia Giuffrè che sostiene di essere stata costretta a fare sesso col principe quando aveva solo 17 anni, più di 20 anni fa: Andrea ha sempre negato tutto, ma l’ombra del sospetto non si è mai dissipata.

Il principe Andrea dietro la porta di casa di Epstein

I documenti processuali sul caso Epstein resi pubblici in questi giorni dal tribunale di New York hanno riportato tutto a galla, pur non aggiungendo nulla di sostanzialmente nuovo: ma si parla di orge, di massaggi, di «settimane» passate da Andrea a casa di Epstein. Tanto che il gruppo anti-monarchico Republic ha denunciato il principe a Scotland Yard e ha chiesto di avviare una nuova inchiesta.

ghislaine maxwell jeffrey epstein

È così che re Carlo si trova ad affrontare un rompicapo di difficile soluzione. Andrea è stato già privato del titolo di Altezza Reale e tagliato fuori da qualsiasi ruolo pubblico: ma resta suo fratello, e su questo non c’è niente da fare. Anzi, di recente il principe sembrava essere stato riaccolto in seno alla famiglia reale: a Natale è apparso a Sandringham assieme agli altri Windsor, addirittura al fianco della sua ex moglie Sarah, pure lei riabilitata dopo la morte di Filippo, che la detestava.

jeffrey epstein principe andrea

Ma questo compromesso, che vede Andrea parte della famiglia purché mantenga un profilo del tutto privato, è chiaramente insostenibile: perché la sua sola presenza getta discredito sulla monarchia. E allora Carlo si trova di fronte al dilemma tante volte affrontato da sua madre: la scelta fra i legami di sangue e i doveri della Corona.

Si parla di ulteriori pressioni per indurre Andrea a lasciare il Royal Lodge, la sontuosa magione in cui vive, e trasferirsi nel più modesto Frogmore Cottage, lasciato libero da Harry e Meghan: ma si tratta di dettagli che non cambiano la sostanza. Perfino il Times è uscito stamane con un editoriale in cui sottolinea che una riabilitazione di Andrea è «fuori questione»: sta al sovrano trovare il modo per far «sparire» il principe del discredito.

principe andrea e principe carlo il principe andrea MELANIA TRUMP PRINCIPE ANDREA, GWENDOLYN BECK E JEFFREY EPSTEIN A UN PARTI A MAR-A-LAGO virginia giuffre principe andrea jeffrey epstein jeffrey epsteiin principe andrea