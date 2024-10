26 ott 2024 09:00

RE CARLO MEJO DEL BOSS DELLE CERIMONIE: AFFITTA UNA DEPENDANCE DEL CASTELLO DI BALMORAL PER MATRIMONI, CENE ED EVENTI - DA ADESSO LA RESIDENZA SCOZZESE POTRÀ OSPITARE BANCHETTI PER 277 INVITATI, CON TANTO DI SPETTACOLI MUSICALI E UNA LICENZA PER SERVIRE ALCOLICI SINO ALLA MEZZANOTTE – GIÀ NEI MESI SCORSI, PER FARE CASSA, IL SOVRANO AVEVA APERTO LE PORTE DEL CASTELLO AI TURISTI ALLA MODICA CIFRA DI 100 EURO PER BIGLIETTO E…