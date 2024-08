19 ago 2024 15:30

RE CARLO NON SA PIÙ CHE INVENTARSI PER SFRATTARE IL FRATELLO – IL SOVRANO HA DECISO DI NON RINNOVARE IL CONTRATTO DELLE GUARDIE PRIVATE CHE GARANTISCONO LA SICUREZZA DELLA RESIDENZA DI ROYAL LODGE, DOVE IL “DUCA DI PORK” ABITA CON L’EX MOGLIE SARAH FERGUSON: È L’ENNESIMO TENTATIVO DISPERATO DI CARLO PER CONVINCERE IL FRATELLO A LEVARSI DALLE PALLE E LASCIARE LA CASA A WILLIAM – ANDREA NON RIMARREBBE COMUNQUE SENZA UN TETTO SULLA TESTA VISTO CHE…