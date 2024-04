RE CARLO PASSA ALL'INCASSO – IL SOVRANO INGLESE APRE LE PORTE DEL CASTELLO SCOZZESE DI BALMORAL AI SUDDITI, MA A UN PREZZO FOLLE: LA MAGIONE SARÀ VISITABILE QUEST’ESTATE PER UN PERIODO DI PROVA DI UN MESE E LA VISITA, CHE PREVEDE GRUPPI GUIDATI DI MASSIMO 40 PERSONE, PERMETTERÀ DI VEDERE STANZE MAI APERTE PRIMA. PICCOLO PARTICOLARE, IL PREZZO: PER PARTECIPARE A “THE BALMORAL EXPERIENCE” CI VOGLIONO 100 STERLINE AI QUALI VANNO AGGIUNTI…

Si spalancano al pubblico i cancelli di Balmoral: il castello scozzese dei reali sarà visitabile quest’estate per un periodo di prova di un mese. L’escursione, che porta il nome The Balmoral Experience, prevede gruppi guidati di massimo 40 persone con accesso, per la prima volta, a diverse sale e appartamenti utilizzati da Carlo e Camilla. Unico problema, il costo: 100 sterline a persona (116 euro circa). Chi vorrà potrà anche concedersi il tradizionale té del pomeriggio con scones, torte e tramezzini per altre 50 sterline.

Balmoral è la reggia dove la regina Elisabetta trascorse i suoi ultimi giorni, nel settembre 2022, incontrandovi poco prima di spegnersi il primo ministro uscente Boris Johnson e la neopremier Liz Truss. È il luogo dove i Windsor si raccolgono ogni estate […] L’iniziativa fa parte del programma del re per accordare maggiore accesso ai palazzi della Corona: era stato Carlo ad esempio a volere l’apertura di Clarence House, in via esplorativa, già due anni fa

Sono visitabili inoltre Buckingham Palace, le gallerie d’arte del re a Londra così come in Scozia, il palazzo di Holyrood e il castello di Windsor. Se il biglietto d’entrata a Buckingham Palace è di 32 sterline, il giro turistico con guida è caro quasi quanto quello di Balmoral, 95 sterline per ogni adulto.

