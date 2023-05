UN RE CON LA DATA DI SCADENZA – CARLO AVREBBE IN MENTE UN PIANO PER “ABDICARE” TRA 10 ANNI E LASCIARE LA GRAN BRETAGNA NELLE MANI DEL FIGLIO WILLIAM: PER LUI VORREBBE RITAGLIARSI UN RUOLO DA “RE PADRE”, PRONTO A DISPENSARE CONSIGLI E A SVOLGERE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA – NEL FRATTEMPO DOVRÀ TENTARE DI CONCILIARE LA SUA INDOLE INTERVENTISTA CON LA STABILITÀ DELL’ISTITUZIONE: SARÀ UN PERIODO DI TRANSIZIONE DIFFICILE CHE POTREBBE DECRETARE LA FINE DELLA MONARCHIA…

Estratto dell’articolo di Vittorio Sabadin per "Il Messaggero"

re carlo e il principe william

Re Carlo III starebbe lavorando, dicono fonti bene informate, a un piano di regno decennale, dopo il quale lascerebbe il trono al figlio William e assumerebbe un ruolo che non è contemplato, l'equivalente maschile della "Regina Madre". Diventerebbe un "Re Padre", pronto a dare consigli al proprio successore e a svolgere incarichi di rappresentanza. Carlo compirà 75 anni a novembre, la regina Camilla li ha già, ed entrambi sono consapevoli che da troppo tempo il regno ha al proprio vertice persone anziane.

meme sulla morte della regina elisabetta

Nei sondaggi la maggioranza si esprime ancora a favore della monarchia, ma Carlo sa che presto arriverà il tempo di mettere sui francobolli e sulle banconote un volto più giovane, se si vorrà fare accettare l'istituzione anche alle generazioni nate in questo secolo. William ha 40 anni e ne avrà 50 fra 10 anni, l'età giusta per assumere i compiti gravosi di un re.

principe william e principe carlo 4

Il suo primogenito George ne avrà 19, l'età giusta per cominciare a imparare. Carlo pensa che la salute lo sosterrà per almeno un altro decennio e conta di usare questo tempo per fare una transizione non solo da un'epoca antica a quella contemporanea, ma anche e soprattutto dalla monarchia magica e fiabesca alla monarchia del servizio pubblico.

principe william e principe carlo 1

[…] Conciliare l’interventismo con la stabilità della monarchia non sarà facile. […] Secondo i costituzionalisti, Carlo III potrebbe però intervenire per sollecitare interventi sulla disparità di reddito, sulle carenze della sanità, sull'esigenza di modernizzare la scuola e su altri temi non divisivi sui quali è difficile non essere d'accordo. […]

Ci si aspetta che eserciti un ruolo molto positivo anche sul Foreign Office, usando l'efficace "soft power" del quale i sovrani dispongono quando sono in missione per conto del governo.

[…]

principe william e principe carlo 2 William e Carlo principe william e principe carlo 2 il principe carlo e il figlio william carlo, kate e william principe william e principe carlo 1 william, george, elisabetta, carlo carlo e william alla cerimonia di londra carlo, william, elisabetta e george carlo, elisabetta, george e william re carlo, la moglie camilla, william, kate middleton