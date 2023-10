andrea giambruno giorgia meloni

1 - GIAMBRUNO SEGNALATO A ORGANO DISCIPLINA ORDINE GIORNALISTI

(ANSA) - Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, è stato segnalato dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia al proprio Consiglio di disciplina territoriale in merito ai fuorionda del tg satirico Striscia la Notizia. Giambruno, 42 anni, è giornalista pubblicista dal 2014. (ANSA).

2 - «ANDREA STA SOTTO UN TRENO» IL MONDO IN PEZZI DI GIAMBRUNO

Estratto dell’articolo di R. Fra. Per il “Corriere della Sera”

«Sta sotto un treno». Serve la metafora ferroviaria per descrivere l’umore di Andrea Giambruno: lo stato d’animo è «nero» quanto quello di Giorgia Meloni, ma per motivi diversi. Il giornalista sta vivendo ore di doppia preoccupazione: da una parte la fine inaspettata […] della relazione con la presidente del Consiglio; dall’altra i timori sul suo futuro professionale.

meme sulla separazione tra giorgia meloni e andrea giambruno 10

[…] Le sue uscite sessiste hanno dato un’accelerata inattesa a una situazione che, come confermato dalla stessa premier nel post sui social, era già compromessa da tempo.

[…] L’altro fronte aperto è quello del lavoro perché i fuorionda di cui è stato protagonista hanno messo in grande imbarazzo lui, ma soprattutto Mediaset che sta procedendo con i suoi «accurati accertamenti» e poi deciderà il da farsi. Niente è stato ancora stabilito, ma questa attesa nel limbo di color che son sospesi lo sta snervando.

andrea giambruno foto gente 56

Le prime […] paure di Giambruno sono affiorate all’indomani del primo fuorionda, quello della frase poco felice nei confronti della collega Viviana Guglielmi («Ma perché non ti ho conosciuta prima?»). Il giorno dopo la sua assenza in video a Diario del giorno aveva subito acceso una ridda di ipotesi, ma in realtà lui (giovedì) era a Pavia per un impegno già in calendario. Anche lì si era lasciato sfuggire un fuorionda («Ormai sono terrorizzato da tutto, appena parlo qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione»). Ma se il primo «video rubato» poteva essere perdonato, il secondo — quello delle esplicite allusioni sessuali — era inammissibile.

MEME SU ANDREA GIAMBRUNO E LO SPOT DELL ESSELUNGA

[…] A quel punto era a Milano (dove vive in albergo) con il telefono che bolliva di messaggi e telefonate. Il giorno dopo invece lo ha passato in famiglia, come testimonia la foto che gli hanno scattato al centro commerciale di Orio al Serio, alle porte di Bergamo, proprio di fronte all’aeroporto. Era seduto al tavolo di un bar: con lui c’era una donna (probabilmente la sorella), due bambini (la figlia e il cugino) e due uomini.

il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 8

[…] in un attimo ha visto crollare la sua vita; si sentiva re e si è ritrovato senza scettro, mai avrebbe immaginato che nel momento della popolarità più luminosa tutto si sarebbe spento all’improvviso, una fragorosa caduta che ha mandato il suo mondo in pezzi. Ci ha messo tanto di suo […] l’atteggiamento sopra le righe lo aveva, ma con il tempo si sono aggiunte una certa arroganza e presunzione che gli avevano fatto credere di essere intoccabile, di potersi permettere qualunque uscita, perché lui era quello che in agenda aveva i numeri della gente che conta. Da re a reietto.

il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 9

3 - LE «INDAGINI» DI MEDIASET TRA LICENZIAMENTO (DIFFICILE) E REINTEGRO DIETRO LE QUINTE IL GIALLO SU ALTRI FUORIONDA

Estratto dell’articolo di Renato Franco per il “Corriere della Sera”

[…] Esistono altri fuorionda? È possibile che Ricci abbia altro materiale bollente? L’inventore di Striscia sostiene di no ed è l’unico che veramente lo sa. Però potrebbe anche «mentire» perché ormai ha raggiunto il suo scopo, quello di sconfessare «l’astuto cardinal Signorini». Certo il modus operandi di Giambruno farebbe pensare che non siano due casi isolati, oramai lui era diventato così, faceva «lo splendido» in qualunque occasione, sentiva di potersi muovere indisturbato, pensava di essere intoccabile.

andrea giambruno 3 foto gente

[…] Alla organizzazione di Ricci si può anche essere aggiunta l’insofferenza di qualcuno che lavora a Diario del giorno: stanco (o stanca) di certi atteggiamenti, avrebbe segnalato le intemperanze del giornalista. Che ora rimane in attesa delle decisioni di Mediaset.

L’autosospensione di una settimana, in accordo con la direzione di testata, si conclude venerdì. Ma nulla è stato ancora deciso.

L’azienda sta procedendo con i suoi «accurati accertamenti», la verifica in corso sarebbe legata a possibili violazioni del codice etico aziendale a cui — in caso di risposta affermativa — potrebbe seguire una lettera di contestazione e il coinvolgimento degli organi sindacali. Il ventaglio di ipotesi è largo: il ritorno in video, una nuova autosospensione che prelude al reintegro ma dietro le quinte, il licenziamento (ipotesi che sembrerebbe comunque molto remota): le possibilità sul tavolo sono queste, con la seconda che sembra essere quella con qualche chance in più. […]

il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 4 il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 7 il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 6 il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 2 il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 10 il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 3 tweet sui fuori onda di andrea giambruno 11 il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 1 il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 11 il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 5