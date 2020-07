LA REALTÀ È MEJO DI “NARCOS” – L’INCREDIBILE STORIA DI PATRICK WITCOMB, ALIAS ROBERTO SANDOYA ESCOBAR, FIGLIO DI PABLO ADOTTATO DA UN AGENTE SEGRETO BRITANNICO INFILTRATO NEI CARTELLI DELLA DROGA COLOMBIANI – FU TRATTO IN SALVO DOPO UN BLITZ SANGUINARIO E NEGLI ANNI IL NARCOTRAFFICANTE HA PROVATO DUE VOLTE A RAPIRLO. ORA RACCONTA TUTTO IN UNA BIOGRAFIA… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per “la Repubblica”

INTEGRALE: https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/07/22/news/narcos_figlio_escobar-262653154/

patrick witcomb, il figlio di pablo escobar 2

(…) Phillip Witcomb, alias Roberto Sendoya Escobar, (è) nientemeno che il primogenito segreto di uno dei re del narcotraffico, il colombiano Pablo Escobar, ma anche figlio adottivo di colui che ha chiamato sempre "Dad", papà, e cioè Patrick Witcomb, inglese spilungone di Hull ed ex pilota, che nel 1959 insieme alla moglie Joan viene mandato dal Foreign office nella colombiana Bogotà.

Qui, Witcomb lavora ufficialmente nella stamperia di denaro De La Rue, mentre, sotto copertura, collabora con servizi occidentali e forze speciali colombiane per stanare i cartelli della droga.

Tutto inizia nel 1965, come ora racconta lo stesso figlio segreto del narcotrafficante nella biografia "Son of Escobar, First Born", pubblicata in Inghilterra e serializzata dal tabloid "Sun".

patrick witcomb, il figlio di pablo escobar

Witcomb guida una spedizione punitiva con le forze speciali colombiane a caccia di una gang che giorni prima in un raid aveva rubato alla "De La Rue" una grande quantità di denaro.

È un massacro. L'agente inglese entra nel casolare di campagna alla ricerca di sopravvissuti, quando una ragazzina urla da un bagno di sangue "mi hjio!", "mio figlio!".

È Roberto, un bambino di pochi mesi, fortunatamente illeso in un angolo della stanza. La madre, Maria Sendoya, 14 anni, muore poco dopo.

la biografia di patrick witcomb, alias roberto sendoya escobar

Suo padre biologico, il 16enne Pablo Escobar, un delinquente (ancora) di bassa lega, ha mollato entrambi quando lei è rimasta incinta. Witcomb si intenerisce, prende il bambino con sé e lo adotta col nome di Philip.

«(…) mi ha svelato tutta la storia solo nel 1989, per mettermi in guarda perché l'altro mio padre Escobar era in declino e quindi si abbandonava ad azioni sempre più efferate».

Fino a quando, il 2 dicembre 1993, il giorno dopo il suo 44esimo compleanno, la polizia colombiana fredda Escobar su un tetto alla periferia di Medellin.

uccisione di pablo escobar nel 1993

Nel libro Philip/Roberto racconta di quando, alla vigilia di Natale del 1969, incontra per la prima volta in un hotel di Medellin quello che solo molti anni dopo saprà essere il suo padre naturale, d'accordo con Witcomb senior che sorveglia la scena insieme ai suoi, perché teme che Escobar possa portarselo via.

Difatti negli anni successivi proverà per due volte a rapirlo, ma senza successo. (…)

patrick witcomb a confronto con il padre naturale pablo escobar

wagner moura interpreta pablo escobar in narcos pablo escobar cartello medellin patrick witcomb, il figlio di pablo escobar il giornalista del sun mike ridley con patrick witcomb pablo escobar allo zoo di dallas pablo escobar patrick witcomb con i genitori adottivi il telefono pieghevole dedicato a pablo escobar dal fratello 2 pablo escobar e il figlio juan pablo PABLO ESCOBAR PABLO ESCOBAR pablo escobar e il figlio juan pablo patrick witcomb album di famiglia