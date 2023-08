LA REALTÀ NON È MAI COME SEMBRA – È AVVOLTA NEL MISTERO LA STORIA DELLA DONNA DI 53 ANNI, TROVATA NUDA E CON IL CRANIO RASATO IN UNA CASA IN GERMANIA: LEI AVEVA RACCONTATO DI ESSERE TENUTA PRIGIONIERA NELL’APPARTAMENTO DAL MARITO DAL 2011, MA PER GLI INVESTIGATORI, CADUTA L’IPOTESI DEL SEQUESTRO, SI PARLA DI “CONDIZIONI INSODDISFACENTI DI ASSISTENZA A UNA PERSONA MALATA” – IL MARITO 55ENNE HA RACCONTATO CHE LA MOGLIE HA UN TUMORE E…

donna prigioniera 4

(ANSA) - Una realtà apparentemente distante dallo "scenario spaventoso" emerso in un primo tempo: i primi elementi dell'inchiesta sul presunto sequestro di una donna di 53 anni da parte del marito a Forbach, tranquilla cittadina francese al confine con la Germania, sembrano in realtà smentire una tale ipotesi. L'uomo, un tedesco di 55 anni, è stato fermato ieri all'alba nell'appartamento in cui viveva con la moglie, tedesca come lui. Il fermo per "sequestro, stupro aggravato e atti di tortura e barbarie" è stato prolungato ieri sera di altre 24 ore.

donna prigioniera 3

Dopo aver lanciato l'allarme domenica, per telefono, la moglie era stata ritrovata ieri mattina in una stanza dell'appartamento in cui risiede col marito, mezza nuda, con il cranio rasato e in uno stato di salute "non buono", ha precisato il procuratore di Sarreguemines, Olivier Glady, che in conferenza stampa si è tuttavia mostrato prudente sulla testimonianza della donna. Quest'ultima accusa il compagno di averla tenuta in stato di sequestro in casa dal 2011.

donna prigioniera 2

"Il cursore si sposta verosimilmente da uno scenario spaventoso verso condizioni insoddisfacenti di assistenza ad una persona malata", ha precisato il procuratore, smentendo, tra l'altro, la presenza di un banco da tortura nell'appartamento, evocato ieri da una fonte di polizia, come anche di un "quaderno" in cui l'uomo, secondo radio Rmc, "annotava i fatti e i momenti in cui nutriva" la presunta vittima.

Sempre secondo fonti di polizia, la donna sarebbe stata ritrovata in una stanza chiusa con delle sbarre ma per il procuratore, le griglie servivano solo a "impedire" ai gatti che vivono nell'appartamento di scappare. Durante i primi interrogatori, ieri, l'uomo avrebbe detto che la moglie sarebbe affetta da un tumore, il che potrebbe spiegare l'assenza di capelli, ma per confermarlo servono ulteriori analisi mediche.

donna prigioniera 1

Glady ha comunque evocato alcune "incoerenze'' nel discorso pronunciato dalla donna e dalle prime analisi non risulano "fratture" o "lividi evidenti", come detto ieri. "Lo scenario attuale sembra in teoria scartare lo spettro di un Barbablu" nell'est della Francia, ha sintetizzato Glady, in attesa che l'inchiesta prossa confermarlo con certezza.