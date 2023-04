12 apr 2023 13:02

REATI DI GOLA - A ROMA, UN 28ENNE DEL BANGLADESH È STATO ARRESTATO PER AVER RUBATO OLTRE 160 EURO DI TAVOLETTE DI CIOCCOLATO DA UN SUPERMERCATO - L'UOMO, CHE NEGLI ULTIMI DUE ANNI ERA STATO ARRESTATO QUATTRO VOLTE PER FURTO, HA AGGREDITO I COMMESSI DEL NEGOZIO CHE L'AVEVANO BECCATO IN FLAGRANTE - ALL'ARRIVO DEI CARABINIERI, IL LADRO HA CONFESSARO DI AVER PRESO I DOLCI PER RIVENDERLI AI PROPRI CONNAZIONALI E…