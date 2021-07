15 lug 2021 16:06

REBEL "REVIL" – GLI HACKER RUSSI DEL GRUPPO “REVIL”, RITENUTI RESPONSABILI DI ALMENO UN QUARTO DEGLI ATTACCHI INFORMATICI A AZIENDE, OSPEDALI E SCUOLE AMERICANE, SONO “SPARITI” DAL WEB DOPO LA CHIAMATA DI BIDEN A PUTIN, IN CUI IL PRESIDENTE AMERICANO RICHIEDEVA UN INTERVENTO PER BLOCCARLI – LA “SCOMPARSA" POTREBBE ESSERE UNA SCELTA TATTICA PER EVITARE DI ESSERE SCOPERTI, OPPURE…