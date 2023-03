LA RECIDIVA DELL'ALTARE - A 92 ANNI RUPERT MURDOCH SPOSERÀ UNA RICCA VEDOVA 66ENNE CONOSCIUTA POCHI MESI FA, MA ALLE SPALLE HA GIÀ QUATTRO DIVORZI – TRE LE VECCHIE FIAMME C’È JERRY HALL, MODELLA EX DI MICK JAGGER. POI UN’EX ASSISTENTE DI VOLO, UN’EX GIORNALISTA E LA FAMOSA WENDI DENG, CON LA QUALE SI SEPARÒ NEL 2013 DOPO LO SCANDALO CHE TRAVOLSE ANCHE TONY BLAIR: LA SIGNORA TRASCORSE UNA NOTTE CON IL PREMIER NEL RANCH DI MURDOCH, IN ASSENZA DEL MAGNATE. QUANDO LUI LO SEPPE…

Estratto dell’articolo di Enrico Franceschini per “la Repubblica”

rupert murdoch ann lesley smith 4

E cinque. A 92 anni Rupert Murdoch si sposa per la quinta volta. La promessa sposa del magnate dell’editoria mondiale è Ann Lesley Smith, 66enne ex cappellana della polizia Usa. Anche lei ha una certa esperienza in materia: due matrimoni precedenti, entrambi con uomini piuttosto ricchi, anche se non quanto Murdoch, la cui fortuna è stimata in 17 miliardi di dollari. Le nozze avranno luogo in una località non ancora resa nota verso la fine dell’estate.

Il tycoon aveva divorziato lo scorso anno da Jerry Hall, la sua quarta moglie, sposata nel 2016 quando lui aveva 85 anni, ex-modella e a lungo consorte di Mick Jagger, il cantante dei Rolling Stones. [...]

rupert murdoch jerry hall 1

Più noto invece il motivo del divorzio di Murdoch dalla terza moglie, Wendi Deng, una giovane cinese conosciuta nella redazione dei suoi media a Hong Kong e portata all’altare pochi mesi dopo nel 1999: la gelosia suscitata dal fatto che l’ex premier britannico Tony Blair avesse trascorso una notte nel ranch di Murdoch in California, invitato da lei in assenza di lui. Un’indiscrezione che spinse Rupert a lasciarla immediatamente, sebbene non ci siano mai state conferme di una relazione fra Wendi e Blair (il cui matrimonio con l’avvocata ed ex first lady britannica Cherie ha retto alla tempesta scatenata dalla vicenda).

rupert murdoch wendi deng 1

Tra il divorzio con Wendi (dopo quattordici anni di matrimonio e due figli) e le nozze con Jerry sono passati tre anni. Fra il divorzio con Jerry e le nozze annunciate ieri con Ann soltanto un anno e mezzo. [...]

Prima ancora, Murdoch aveva avuto altri due matrimoni, da cui sono nati quattro figli, tra cui quelli che si disputano da anni l’eredità del suo impero di giornali e televisioni [...]

