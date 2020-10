I RECIDIVI DELL'ALTARE - L’AZZARDO DI CHI, DOPO IL DIVORZIO, DECIDE DI RISPOSARSI: C’È CHI LO FA PER NON RESTARE SOLO E CHI CI RIPROVA PER I FIGLI. MA OCCHIO: QUELLA CHE PUÒ SEMBRARE UNA SCELTA ALTRUISTICA PUÒ TRASFORMARSI IN UNA SORTA DI "YO-YO" EMOTIVO PER I FIGLI CHE PUÒ ESSERE CONTROPRODUCENTE – CHI VUOLE RIMETTERSI LA FEDE AL DITO PRIMA DOVREBBE CHIEDERSI SE…

Miriam Romano per “Libero quotidiano”

Beatrice lo racconta su uno di quei blog dove anonimi utenti si scambiano consigli sui propri affari privati. «Dopo sette anni dal divorzio, mi sono risposata con mio marito», la butta lì.

«Mi sono guardata attorno», precisa poi, «sono uscita con diversi uomini e alla fine mi sono resa conto che mio marito non era poi così male». Beatrice, non dev' essere una gran romanticona. O almeno ce la immaginiamo così dietro la tastiera: una donna pratica che a cinquant' anni (età che il sito in questione non occulta), sceglie di riscaldare la vecchia minestra, che già una volta le era andata di traverso. Ma oggi chissà.

Non è la sola. Risposarsi con la stessa persona è un fenomeno, non così frequente, ma che accade. Qualche anno fa, l' ordine degli avvocati aveva pure dato i numeri: circa seimila coppie l' anno, dopo il divorzio, si rimettono insieme. Convogliano in seconde nozze, dimentichi dei litigi, dei difetti dell' altro, della noia del quotidiano. Sul tema, è persino appena uscito un libro: «Risposami! Crisi & rinascita della coppia», scritto dalla neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta milanese Mariolina Ceriotti Migliarese.

UNA FOLLIA I commenti degli utenti del web al racconto di Beatrice sono tutt' altro che positivi. Non gliele mandano a dire. Chi le dà della "folle" per essere caduta due volte nello stesso errore, chi con più delicatezza ironizza. Un tale Gianmarco, raccogliendo molti consensi, le scrive: «In bocca al lupo. Sposarsi una volta è già una mezza follia. Due volte è coraggio vero».

Tornare sui propri passi, sgomberiamo subito il campo, è una scelta, spesso e volentieri, tutt' altro che indirizzata dalla passione. «Quando dopo un divorzio, si sceglie di tornare con lo stesso partner dopo anni, il rischio è che si tratti di un ripiego perché non si è trovato nessun altro con cui dividere la propria vita», spiega Miolì Chiung, psicoterapeuta e responsabile dello studio Salem.

«Ci sono certamente diverse situazioni e diverse motivazioni alla base di una scelta di questo tipo», prosegue l' esperta, «ad esempio c' è chi si era sposato da molto giovane. Coppie i cui obiettivi sono man mano cambiati nel corso del tempo fino a divergere completamente. Si arriva in questo modo a un divorzio. Ma può accadere, sebbene non sia così frequente, che dopo diverso tempo, le strade riescano a ricongiungersi dopo la separazione».

E poi ci sono le coppie con figli.

Chi dopo il divorzio, prova a tornare insieme per il bene della prole. «Questa è la situazione più delicata», spiega Chiung, «perché quando ci sono di mezzo terze persone, come appunto i figli, che hanno già vissuto il dolore del divorzio, scegliere di tornare insieme non è per forza un bene. Sottoporre i figli a una sorta di "Yo-yo" emotivo, può essere controproducente. In questo caso, le coppie dovrebbero valutare con molta attenzione i propri passi».

Sono solitamente gli ex di mezz' età a scegliere di riappacificarsi e tornare sull' altare. Sprovvisti di possibilità con altri partner, si guardano al passato. «Forse si è cresciuti e i difetti del partner non sono più considerati così insopportabili. O forse è la paura di rimanere soli, dato che il numero di possibilità di incontrare qualcun altro secondo diversi pazienti si riduce man mano che si avanza con l' età. E quindi in questo caso ci si fa andare bene qualcosa che prima, per un motivo o per l' altro, non era andato bene», prosegue la psicoterapeuta.

Prima, però, di incorrere nello stesso errore, da cui si era riusciti a scampare, bisognerebbe ponderare bene la decisione.

«Ci si dovrebbe interrogare sulle motivazioni della precedente rottura. Ora le cose sono cambiate davvero?», precisa Chiung.

Ma i doppi matrimoni tra medesimi coniugi non sempre conseguono a un divorzio. C' è chi si risposa non essendosi mai lasciato. Ci sono persino coppie "famose" che hanno percorso questa strada, come gli inseparabili Victoria e David Beckam. Solo una piccola parte di "coniugi-bis" rinnova le promesse per sfoggiare di nuovo l' abito matrimoniale, agghindarsi e ricercare una location possibilmente più bella ancora della prima.

PROMESSA La maggioranza sono coppie mosse dal desiderio di ripromettersi amore eterno. Esserselo giurato solo una volta, tanti anni addietro, a questi sposi pare troppo poco. «Capita, per esempio, a chi vuole rinsaldare il legame quando si arriva a un' età più matura, magari facendo partecipare alla cerimonia i figli che al tempo del primo matrimonio ancora non erano nati», racconta Miolì Chiung.

E dunque spose e sposi, non più giovani e ingenui, si scambiano le fedi di nuovo. Consapevoli dei bisticci, delle rogne, dei torti subiti vicendevolmente, sui quali però ha trionfato l' amore. Quando il matrimonio funziona e non capitombola in un divorzio, oggigiorno, in effetti, conviene festeggiare.