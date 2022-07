AFFARI TROPPO PELOSI – IL MARITO DELLA SPEAKER DELLA CAMERA USA NANCY PELOSI HA COMPRATO DA UNO A CINQUE MILIONI DI DOLLARI IN AZIONI DI NVIDIA, GRANDE PRODUTTORE DI SEMICONDUTTORI. E GUARDA CASO LO HA FATTO SUBITO PRIMA CHE IL SENATO AMERICANO VOTASSE UNA LEGGE A SOSTEGNO DEL COMPARTO NAZIONALE DEI CHIP – IL TITOLO DI NVIDIA HA REGISTRATO UN FORTE RIALZO IN BORSA. ALLE ACCUSE DI INSIDER TRAIDING, NANCY HA REPLICATO PICCATA – MA NON È LA PRIMA VOLTA CHE LA POLITICA DEMOCRATICA FINISCE NELLA BUFERA PER LE ALACRI ATTIVITÀ FINANZIARIE DEL MARITO…