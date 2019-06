“GRAZIE ALLA STRADA STO DANDO UN FUTURO AI MIEI FIGLI” – SUSANNA, PROSTITUTA 51ENNE CHE BATTE SULLA SALARIA IN BICICLETTA, COMMENTA ALLE “IENE” LE MOTIVAZIONI DELLA CONSULTA SUL CASO ESCORT-BERLUSCONI IN CUI DICE LA “PROSTITUIRSI NON È MAI UNA SCELTA LIBERA” – MA LEI NON CI STA: “È UN LAVORO CHE MI DIVERTE. MI SENTO CERCATA E DESIDERATA. HO INIZIATO QUANDO L’UOMO CHE AMAVO MI HA LASCIATO CON I MIEI DUE FIGLI. SONO QUI PER LORO. SI PERDE LA DIGNITÀ NON SOLO FACENDO LA MIGNOTTA…”(VIDEO)