28 ago 2024 18:20

REFUGIUM PECCATORUM - IL CREMLINO HA SCELTO DUE MODELLE IN MINIGONNA PER PUBBLICIZZARE I NUOVI BUNKER ANTI-ATOMICI COSTRUITI IN RISPOSTA ALL'OFFENSIVA UCRAINA NEL KURSK - CON DEI VESTITINI ATTILLATI E TACCHI A SPILLO, LE RAGAZZE ENTRANO IN UN RIFUGIO SUL MAR NERO COME SE FOSSE LA COSA PIÙ NORMALE DEL MONDO - LA MACCHINA PROPAGANDISTICA DEL CREMLINO VUOLE FAR PASSARE COME NORMALITÀ L'ARRIVO DELLA GUERRA "IN CASA": MEGLIO DISTRARRE LA POPOLAZIONE CON DUE BELLE STANGONE...