IL REGALO DI LICIO GELLI ALLA SUA FAMIGLIA: LO STRAPOTERE IN NICARAGUA - MAURIZIO, FIGLIO DEL MAESTRO VENERABILE DELLA P2, E’ AMBASCIATORE DEL NICARAGUA IN SPAGNA, ANDORRA, GRECIA E SLOVACCHIA - E IL 23 AGOSTO HA ANCHE ASSUNTO LA RAPPRESENTANZA PERMANENTE DEL NICARAGUA, DI CUI È DIPLOMATICO DAL 2005, PRESSO L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO - IL NIPOTE DEL GRAN CAPO DELLA P2, LICIO GELLI JUNIOR, È AMBASCIATORE DEL NICARAGUA IN URUGUAY…

Estratto dell’articolo di Roberto Galullo per https://24plus.ilsole24ore.com/

Maurizio – figlio del faccendiere e Maestro Venerabile della loggia deviata P2 – in pieno agosto ha calato il poker: ambasciatore del Nicaragua in quattro Paesi. Dopo la Spagna sono arrivati nell'ordine Andorra (27 giugno), Grecia (23 agosto) e, infine la Repubblica Slovacca (30 agosto).

Come se non bastasse, il giorno stesso in cui il 64enne Maurizio Carlo Alberto Gelli, già ambasciatore del Paese sandinista in Uruguay e Canada ha ottenuto il ruolo di ambasciatore plenipotenziario in Grecia, gli è arrivata anche la nomina di rappresentante permanente del Nicaragua presso l’Organizzazione mondiale del turismo, che ha sede a Madrid dal 1975.Una concentrazione di potere che non si esaurisce qui.

Il figlio di Maurizio, Licio Gelli jr, dopo esserne stato il vice, da meno di un anno è ambasciatore del Nicaragua in Uruguay. Un passaggio del testimone con il padre e un filo riannodato con il nonno, il piduista morto il 15 dicembre 2015 ad Arezzo, che proprio in questo Paese vantava possedimenti e potere enormi.

Maurizio Gelli è stato naturalizzato nicaraguense nel 2009 – anche se non ha mai abbandonato la cittadinanza italiana – e da allora il presidente Daniel Ortega Saavadra lo ha nominato a vari incarichi diplomatici […] non si hanno prove che Ortega sia massone, anche se la sua carriera politica è stata fulminata sulla via di Niquinohomo, dove il 18 maggio 1895 nacque Augusto “Cesar” Sandino, capo della resistenza rivoluzionaria nicaraguense contro la presenza militare degli Usa nel Paese latinoamericano.Sandino era un massone di 18° grado e coltivò la sua vita spirituale in Messico. […]

Restano da capire i motivi per i quali la famiglia Gelli è così considerata da Ortega […] e dalla vicepresidente, la moglie Rosario Murillo, figlia di Zoilamerica Zambrana Sandino, una delle nipoti del generale rivoluzionario ucciso nella capitale Managua il 21 febbraio 1934. […]

