Il lancio di un missile ipersonico di ultimissima generazione e poi tutta una serie di considerazioni sul futuro dei rapporti tra il Cremlino e la Casa Bianca in vista delle presidenziali Usa.

Per il suo 68° compleanno, Putin è tornato a mostrarsi alla tv russa nei panni del leader forte di una grande potenza ma intanto quello che Mosca considera da sempre il proprio giardino di casa è sempre più in subbuglio: nel Caucaso si è riacceso il conflitto tra armeni e azeri, in Bielorussia non si fermano le proteste contro «l'ultimo dittatore d'Europa» Aleksandr Lukashenko e in Kirghizistan è appena scoppiata una pericolosa crisi politica e non è neanche ben chiaro chi detenga il potere in questo momento. Anche i rapporti tra Russia e Occidente stanno scivolando sempre più in basso.

La situazione è tesa da anni a causa dell'annessione della Crimea e del sostegno russo ai separatisti del sud-est ucraino. Ma a complicare ulteriormente le cose è ora il sospetto avvelenamento dell'avversario numero uno di Putin, Aleksey Navalny, per il quale Francia e Germania si sono già dette pronte a proporre nuove sanzioni Ue. Le nuove restrizioni potrebbero essere avanzate già lunedì al vertice dei ministri degli Esteri europei e colpire alcuni alti papaveri dell'intelligence di Mosca.

La Russia respinge le accuse, ma anche per gli esperti dell'Opac, l'oppositore è stato intossicato con il Novichok di vecchia memoria sovietica. Putin e Occidente si trovano su posizioni diametralmente opposte anche sulla Bielorussia, dove da due mesi centinaia di migliaia di persone sfidano arresti e manganellate per contestare il despota Lukashenko e il suo inverosimile trionfo alle presidenziali. Usa e Ue hanno condannato violenze e brogli e hanno imposto sanzioni a decine di funzionari del regime. Mosca invece teme che Minsk esca dalla sua sfera di influenza e ha promesso a Lukashenko tutto l'appoggio possibile, anche armato se necessario.

E così mentre Merkel ha accolto la leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya, Putin l'ha fatta finire nella lista dei ricercati del governo russo. L'ultimo grattacapo per Putin arriva dal Kirghizistan, sprofondato nel caos dopo le elezioni di domenica, ufficialmente stravinte da due partiti vicini al presidente Jeenbekov ma macchiate dai brogli. Migliaia di persone sono scese in piazza contestando i risultati elettorali e, dopo violenti scontri con la polizia, hanno occupato i palazzi del potere. I manifestanti hanno fatto uscire di prigione alcuni politici di spicco e hanno ottenuto l'annullamento del voto.

Ora però non è chiaro quando si tornerà alle urne e soprattutto chi governerà fino a quel momento: Jeenbekov non ha intenzione di dimettersi e l'opposizione si fa la guerra sulla formazione di un nuovo esecutivo. Ancora più delicata è la situazione nel Nagorno-Karabakh, dove armeni e azeri hanno ripreso a combattere. Il timore è che il conflitto si allarghi anche alla Russia, legata all'Armenia da un'alleanza militare, e alla Turchia, che si è schierata dalla parte dell'Azerbaijan.

Il Cremlino ha una base militare in Armenia ma è in buoni rapporti sia con Baku sia con Yerevan, non vuole essere coinvolto ed esorta le parti belligeranti a deporre le armi. I motivi di preoccupazione insomma sono tanti per Putin, che però non ha perso l'abitudine di mostrare i muscoli e ieri ha salutato come un evento storico per la Russia il test «di successo» di un razzo ipersonico Tsirkon da una nave militare nelle fredde acque del nord.

