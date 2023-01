UNA REGGIA DA FAVOLA - L'EX DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI, TOM FORD, HA COMPRATO UNA VILLA A PALM BEACH DAL VALORE DI 51 MILIONI DI DOLLARI - L'ACQUISTO ARRIVA POCHI MESI DOPO CHE ESTÉE LAUDER HA RILEVATO IL MARCHIO DI MODA "TOM FORD" PER 2,8 MILIARDI DI DOLLARI...

DAGONEWS

ll magnate della moda Tom Ford, originario del Texas, ex direttore creativo di Gucci e regista di “A Single Man” e “Nocturnal Animals”, ha acquistato una moderna villa a Palm Beach per 51 milioni di dollari in un'operazione fuori mercato, secondo quanto riferito da persone a conoscenza dell'affare.

L'acquisto arriva pochi mesi dopo che Estée Lauder Cos. ha raggiunto un accordo da 2,8 miliardi di dollari per l'acquisizione del marchio di moda Tom Ford. Il venditore è Rob Heyvaert, fondatore e socio dirigente della società di private equity Motive Partners.

Heyvaert ha acquistato la casa per 35,75 milioni di dollari nel 2021, come risulta dai registri.

Sebbene non sia direttamente sull'acqua, la proprietà è tra le poche che occupano una stretta striscia di Palm Beach tra la costa Waterway e l'oceano, e si trova vicino al Breakers, storico resort del 1920.

Secondo PropertyShark, la proprietà si estende per quasi un acro e comprende circa 10.000 metri quadrati di spazio abitativo.

Le immagini aeree della proprietà mostrano la presenza di un'ampia piscina all'aperto e di un paesaggio lussureggiante, oltre a numerosi pannelli solari sul tetto.

L'architetto della casa, Daniel Kahan dello studio “Smith and Moore Architects”, ha vinto un premio per la progettazione della casa dalla Preservation Foundation of Palm Beach nel 2019.

