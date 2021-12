IL REGIME CINESE ORA SE LA PRENDE CON GLI INFLUENCER - HUANG WEI, POTENTE STREAMER DELL'E-COMMERCE CINESE, E' STATA MULTATA DI 210 MILIONI DI DOLLARI PER EVASIONI FISCALE E I SUOI ACCOUNT SONO STATI SOSPESI - L'INFLUENCER E' COSI' POPOLARE CHE SOLO DAL 20 OTTOBRE HA VENDUTO PRODOTTI PER UN VALORE DI 1,3 MILIARDI DI DOLLARI DURANTE IL SUO LIVE STREAMING, MA...

Dagotraduzione da Protocol

Huang Wei

La principale influencer di e-commerce cinese Huang Wei, nota come Viya, è stata multata di 1,341 miliardi di yuan (circa 210 milioni di dollari) per evasione fiscale, e i suoi account sui social media, che hanno più di 120 milioni di follower messi insieme, sono stati sospesi.

Negli ultimi anni, Viya è emersa come una forza potente nell'e-commerce livestream, un nuovo metodo di acquisto che ha preso d'assalto la Cina e ha sminuito le tradizionali attività di e-commerce. Solo la sera del 20 ottobre, Viya ha venduto prodotti per un valore di 1,3 miliardi di dollari durante il suo live streaming. È diventata anche una celebrità dello spettacolo, esibendosi per la più importante celebrazione della festa nazionale.

Huang Wei 2

Tra tutti gli influencer in livestream, Viya si è distinta non solo per i suoi numeri di vendita, ma anche per il suo stretto allineamento con il governo cinese. È stata cooptata come membro della Federazione giovanile cinese e ha vinto un premio nazionale per l'alleviamento della povertà per il lavoro volontario svolto nella promozione dei prodotti di e-commerce rurale della Cina.

Huang Wei 3

La State Taxation Administration ha infatti precisato tramite una dichiarazione che tra il 2019 e il 2020, Huang ha evaso tasse per 643 milioni di yuan, tenendo segreto il suo reddito personale e dichiarando il falso in merito alla natura dello stesso, non corrispondendo nel contempo altre tasse per 60 milioni di yuan.

Pechino sta reprimendo sempre più le evasioni fiscali da parte di importanti influencer, perché i numeri delle vendite hanno attirato l'attenzione del pubblico. Il mese scorso, anche altri due influencer livestream di alto livello sono stati multati pesantemente e sospesi sui social media per evasione fiscale.

Huang Wei 4