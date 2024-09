NEI REGIMI NON ESISTE “PUNTO” DI VISTA DIVERSO - IN IRAN IL BLOGGER E ATTIVISTA HOSSEIN SHANBEHZADEH È STATO CONDANNATO A 12 ANNI DI CARCERE PER AVER POSTATO UN SOLO PUNTO IN RISPOSTA A UN TWEET DI ALI KHAMENEI – SHANBEHZADEH È STATO ARRESTATO E ACCUSATO DI SPIONAGGIO A FAVORE DI ISRAELE LO SCORSO GIUGNO, POCHI GIORNI DOPO AVER RISPOSTO CON UN INNOCUO PUNTO A UN POST X IN CUI KHAMENEI POSAVA CON LA SQUADRA NAZIONALE DI PALLAVOLO E IN CUI MANCAVA QUEL SEGNO DI PUNTEGGIATURA…

(AGI/EFE) - Arrestato a giugno dopo aver postato un solo punto in risposta a un tweet della Guida suprema Ali Khamenei, il blogger e attivista Hossein Shanbehzadeh e' stato condannato a 12 anni di carcere in Iran. "Secondo il verdetto emesso dalla Sezione 26 del Tribunale rivoluzionario di Teheran, e' stato condannato a cinque anni di carcere per propaganda a favore del regime sionista, quattro anni per insulto al sacro, un anno per propaganda contro il sistema e due anni e 50 milioni di toman di multa per aver pubblicato menzogne", ha riferito l'avvocato del condannato, Amir Raesian, su X.

L'avvocato ha precisato che il condannato dovra' scontare una pena di cinque anni, la piu' lunga tra le pene per i reati di cui e' accusato. Raesian ha detto che decideranno se ricorrere in appello contro le sentenze dopo aver parlato con il suo cliente. Shanbehzadeh e' stato arrestato e accusato di spionaggio a favore di Israele lo scorso giugno, pochi giorni dopo aver risposto con un innocuo punto a un post X in cui Khamenei posava con la squadra nazionale di pallavolo e in cui mancava quel segno di punteggiatura.

Il suo messaggio e' diventato virale e ha ricevuto piu' 'Mi piace', commenti e repost rispetto all'originale di Khamenei. L'account di Shanbehzadeh e' stato quindi sospeso. Shanbehzadeh e' un noto editore e attivista che da anni critica la situazione in Iran, spesso con messaggi dai toni scherzosi, sui social network, che lo hanno portato a scontrarsi con la Giustizia iraniana.

Nel 2019 l'attivista e' stato condannato a sei anni di carcere per aver criticato il leader della Repubblica islamica, pena che non ha scontato. L'Iran ha intensificato la repressione contro artisti, donne senza velo e critici delle politiche della Repubblica islamica sullo sfondo del malcontento diffuso per la difficile situazione economica e le tensioni sociali. A maggio, il regista Mohamad Rasoulof e' fuggito dal paese dopo essere stato condannato a otto anni di carcere, fustigazioni e confisca delle proprieta' dei suoi film.

A giugno, un tribunale rivoluzionario di Teheran ha condannato la fumettista Atena Farghadani a sei anni di carcere per "propaganda contro la Repubblica islamica" e "insulto al sacro" per aver tentato di affiggere per strada un manifesto critico nei confronti del governo.

