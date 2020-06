REGINA A BRIGLIA SCIOLTA - DOPO 10 SETTIMANE DI QUARANTENA È ARRIVATA LA PRIMA FOTO DELLA REGINA RECLUSA A WINDSOR: FAZZOLETTO IN TESTA E PANTALONI DA CAVALLERIZZA A 94 ANNI ELISABETTA SI È FATTA IMMORTALARE IN SELLA AL SUO PONY PREFERITO – NEL GIORNO IN CUI LA GRAN BRETAGNA TORNA GRADUALMENTE ALLA NORMALITÀ CON LA RIAPERTURA DI ALCUNE SCUOLE, SUA MAESTÀ SI…

Antonella Catena per "www.amica.it"

regina elisabetta 7

La prima foto… Dopo 10 settimane di quarantena, è arrivata la prima foto della Regina Elisabetta “reclusa” a Windsor. Ci era arrivata il 19 marzo, anticipando, avevano annunciato all’epoca, la partenza per le vacanze pasquali…

La Regina Elisabetta, 94 anni compiuti in questo lockdown, a cavallo del suo pony preferito. Lui ha 14 anni e si chiama Balmoral Fern. Sapevamo già che ogni giorno Sua Maestà si concedeva una passeggiata a cavallo nel parco del castello. Adesso la prima foto che lo “prova”.

regina elisabetta 6

Sua Maestà sta bene. È in splendida forma, commentato media e social. La foto è arrivata il giorno in cui in Inghilterra riaprono alcune scuole, il primo (quello di Charlotte di Cambridge) e il sesto anno delle nostre elementari. Un primo step verso un ritorno alla normalità.

La foto della Regina Elisabetta per la prima volta non in video è un segno di vicinanza. È il suo modo per dire ci sono sempre. Con la mia routine e la mia presenza. Del resto dopo il primo video in cui diceva “ritorneremo a rivederci e a riabbracciarci”, quasi l’80 per cento dei sudditi si era definito “rassicurato”.

regina elisabetta 5

Adesso la foto sul pony, in giacca di tweed e foulard colorato. In mezzo ai prati e ai fiori del parco del castello. Quello in cui, con il marito Principe Filippo e appena 22 assistenti, sta passando questa quarantena. Nella sua “HMS Bubble”, come la chiamano in codice… Senza i suoi adorati appuntamenti. Che siano le corse e le fiere di cavalli. O gli eventi come il Trooping The Colour, la Royal Family al balcone di Buckingham Palace, che quest’anno salterà. Come i garden party…

regina elisabetta 4

E allora non ci resta che vederla in questa foto, mentre cavalca solitaria. Senza assistenti e sorveglianza per paura del contagio. Forse, lontano, c’è solo Terry Pendry, l’uomo che a Windsor si occupa dei pony di Sua Maestà. Ma colorata. In buona salute. Sempre Sua Maestà…

Good Save The Queen… anche da coronavirus.

regina elisabetta 2 regina elisabetta 1 la regina elisabetta e i cavalli 4 la regina elisabetta e i cavalli 12 la regina elisabetta e i cavalli 15 la regina elisabetta e i cavalli 3 la regina elisabetta e i cavalli 11 la regina elisabetta e i cavalli 10 la regina elisabetta e i cavalli 17 la regina elisabetta e i cavalli 16 la regina elisabetta e i cavalli 6 la regina elisabetta e i cavalli 14 la regina elisabetta e i cavalli 8 la regina elisabetta e i cavalli 13 la regina elisabetta e i cavalli 9 la regina elisabetta e i cavalli 5 la regina elisabetta e i cavalli 2 la regina elisabetta e i cavalli 7