Estratto dell’articolo di M.Cor. per “la Stampa”

Anche l'Italia potrebbe avere una "regina", così inizia il reportage della BBC dall'Abbazia di Hautcombe dove c'è stata la commemorazione di re Umberto II nel 40° anniversario della sua morte.

Ed è stata l'occasione di presentare a quel che resta dei monarchici italiani la principessa Vittoria di Savoia, 19 anni, figlia di Emanuele Filiberto e dell'attrice Clotilde Courau. Ma a dire il vero anche lei sembrava chiedersi: «Cosa ci sto a fare qui?». D'altronde la ragazza è già una regina dei social, dove si mostra nella sua carriera di modella.

[…] È stato nonno Vittorio Emanuele, a inizio 2020, a nominarla erede al trono d'Italia, abolendo la legge salica che impedisce alle donne di salire al trono. Trono che in questo caso non esiste.

[…] Vittoria come tutti i suoi coetanei millennial è cresciuta sui social diventando presto una royal influencer, sfoggiando look di tendenza. Frammenti web di una vita che per lei, e per sua sorella minore Luisa, è stata finora abbastanza "normale" pur nel privilegio.

