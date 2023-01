IL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI È UNA SÒLA E IL TELEMARKETING È INARRESTABILE - IN TANTI AVEVANO SPERATO DI NON RICEVERE PIÙ LE CHIAMATE MOLESTE DEI VENDITORI GRAZIE ALLO SCUDO CHE AVREBBE DOVUTO “FILTRARE” LE CHIAMATE, MA LE ROTTURE DI COGLIONI CONTINUANO PER MIGLIAIA DI ITALIANI – I CALL CENTER USANO DELLE TECNOLOGIE CHE AGGIRANO IL BLOCCO E CHE PERMETTONO DI FAR SQUILLARE IL CELLULARE A TUTTI…

Estratto dell’articolo di Alessandro Longo per “la Repubblica”

telemarketing 4

Quasi 20 mila persone. Sono gli italiani che «ci hanno segnalato di essere stati contattati dal telemarketing nonostante la loro iscrizione al nuovo registro delle opposizioni, partito ad agosto», spiega a Repubblica Guido Scorza, membro del collegio del Garante Privacy. Di questi, ben 14 mila solo nell'ultimo mese, grazie al nuovo modulo che il Garante Privacy ha messo sul web per semplificare la segnalazione del possibile illecito. I numeri descrivono il fastidio degli italiani, ma anche le loro speranze tradite: il nuovo registro non sta funzionando come auspicato.

telemarketing 3

Resta utile, ma è uno scudo troppo piccolo contro la grande massa di call center che chiama senza rispettare le regole né la volontà dell'utente di non essere disturbato. Il registro delle opposizioni a questo serve: a raccogliere la richiesta degli utenti di non ricevere telefonate pubblicitarie ai loro numeri di telefono (fissi o mobili). L'iscrizione al registro rende le chiamate telemarketing illecite, anche perché cancella tutti i consensi dati dagli utenti (anche involontariamente) a riceverle.

Iscriversi è molto facile e gratis (uno dei modi è chiamare l'800 957766 dalle utenze fisse che si vuole inserire in registro e lo 0642986411 per i cellulari). Peccato che tanti call center abbiano deciso di ignorare la norma. Sono posti spesso fuori dall'Ue e difficilmente rintracciabili, poiché usano tecnologie per camuffare il numero chiamante; ecco perché non sono scoraggiati dalle sanzioni del Garante Privacy, previste per chi viola le norme e che pure sarebbero ingenti, pari a qualche milione di euro. […]

telemarketing 2

Il Garante Privacy ha più volte riconosciuto di non avere risorse adeguate a indagare su tutti gli illeciti, tanto che impiega circa due anni per arrivare alla sanzione. Tuttavia, «dato che è un mercato a bassa marginalità, credo che le sanzioni alla fine riusciranno a scoraggiare queste pratiche da parte di operatori e call center», dice Scorza.

«L'altra speranza è il codice di condotta in arrivo», aggiunge.

telemarketing 1

È un documento che tutti i principali operatori, call center e committenti di telemarketing si apprestano a firmare. Si impegnano così a non utilizzare call center che non rispettano le norme privacy e di settore. Si istituisce anche un monitoraggio sistematico sulla filiera, per assicurarsi che ogni contratto abbia un'origine lecita. A quanto risulta, il codice è un po' in ritardo: ci lavorano da sei mesi, doveva essere pronto per fine 2022 ma ora arriverà a gennaio inoltrato (salvo ulteriori rinvii). Ci sono speranze insomma che nel 2023 la situazione migliorerà, ma una soluzione totale al problema non è ancora all'orizzonte.

telemarketing 4