(…) Il ministero dei Trasporti britannico ha arruolato addirittura veterani di guerra di un’associazione umanitaria per assistere camionisti e altri automobilisti in futuro coinvolti nelle file, talvolta infinite e di oltre 30 ore, verso il tunnel della Manica.

Il gruppo si chiama RE:ACT, è stato fondato nel 2015 dall’ex capo delle forze armate britanniche, il generale Sir Nick Parker: in passato l'organizzazione ha spesso operato in zone di guerra o di disastri naturali per distribuire aiuti umanitari alle vittime di tragici avvenimenti.

Qui però siamo al tragicomico, visto che RE:ACT dovrà intervenire per rifocillare, cibare e idratare e assistere camionisti e automobilisti che in Inghilterra potrebbero rimanere di nuovo bloccati per decine di ore in futuro, come già visto la scorsa estate appena la Francia ha ridotto il personale alla dogana.

Per questa operazione “umanitaria”, il governo ha pagato 200mila sterline all’organizzazione di Sir Nick Parker per un appalto di un anno.

