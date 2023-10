NEL REGNO UNITO IL FURTO È UN GRAN BUSINESS – I SUDDITI DI RE CARLO SONO DISPERATI PER L’”EPIDEMIA DI TACCHEGGIO” CHE HA COLPITO IL PAESE: NELL’ULTIMO ANNO SONO STATI REGISTRATI MILLE CASI DI TACCHEGGIO AL GIORNO E 8 MILIONI FURTI NEI NEGOZI ALL’ANNO – E TE CREDO: NON SOLO QUESTI PICCOLI REATI SONO STATI PRATICAMENTE DEPENALIZZATI (CHI RUBA OGGETTI DA MENO DI 200 STERLINE RISCHIA SOLO UNA MULTA DI 70), MA LA POLIZIA HA QUASI SMESSO DI RISPONDERE ALLE DENUNCE – LE GANG SPECIALIZZATE CHE RUBANO DI TUTTO E POI RIVENDONO LA REFURTIVA ONLINE, NEI PUB E NELLE DISCOTECHE...

Estratto dell’articolo di Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

furti nei negozi

[…]nel Regno Unito[…] ormai è furto libero nei negozi, una vera «epidemia di taccheggio», come è stata definita, che costa all’economia britannica oltre un miliardo l’anno. I dati appena pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica sono impressionanti: nell’ultimo anno sono stati registrati mille casi di taccheggio al giorno, con un incremento del 25 per cento sull’anno precedente. Ma in realtà questa è solo la (piccola) punta dell’iceberg, perché secondo le associazioni dei commercianti i furti nei negozi arriverebbero ormai a 8 milioni l’anno.

furti nei negozi nel regno unito 2

Quel che è peggio, però, è che questi piccoli reati sono stati praticamente decriminalizzati: chi porta via roba per meno di 200 sterline rischia solo una multa di 70 (circa 80 euro). La polizia ormai non risponde neppure più alle chiamate e infatti soltanto il 18% dei casi di taccheggio viene risolto, con un crollo verticale rispetto al 46% del 2016, quando si cominciò a tenere la contabilità di questi furti. Anche la percentuale di taccheggiatori che viene effettivamente incriminata è collassata dal 30 al 14%.

[…] come lamenta un dirigente nazionale delle Co-op, si tratta di «saccheggio organizzato», spesso opera di gang che poi rivendono la refurtiva online, ma anche in pub e discoteche. Tutto questo finisce per imporre una tassa al pubblico: al miliardo di refurtiva vanno aggiunti i 700 milioni l’anno che i negozianti spendono in misure di sicurezza, una somma che si traduce in 6 centesimi aggiuntivi per ogni transazione.

furti nei negozi nel regno unito 3

I commercianti provano a correre ai ripari facendo indossare telecamere ai commessi o sigillando anche piccole cose, tipo i cosmetici, o perfino assoldando guardie private che possono acciuffare sul posto i taccheggiatori e detenerli in attesa della polizia: ma il problema è che poi gli agenti non arrivano e bisogna lasciar andare i piccoli delinquenti.

furti nei negozi nel regno unito 1

[…] C’è chi dice che questa emergenza, che ha visto un’impennata dopo il Covid, sia provocata dal feroce aumento del costo della vita e dal conseguente scivolamento nella povertà di tanta parte della popolazione: ma c’è anche un senso di insicurezza e di disfacimento del tessuto sociale che in Gran Bretagna si sta facendo sempre più pervasivo.